Коротко про релизы пятницы

Freddie Gibbs — «$oul $old $eparately»

46 минут того, что Фредди умеет делать лучше всего. Если вы знакомы с творчеством мужика, то объяснять вам ничего не нужно. Для остальных: олдскул, люкс, гангстерская жизнь, кокаин — Фредди верен себе в той же мере, что и Пуша Ти. У меня было много опасений насчёт новой пластинки, но они оказались напрасны.

Björk — «Fossora»

Бьорк продолжает притворяться мифическим существом из другого измерения — на этот раз она решила соединить задорный фолк, ритмичный и не очень реггетон (чувствую, что тут как-то замешана Арка), индастриал и деконстрактед клаб (тут тоже). Протяжный сладкий вокал Бьорк поверх неказистых духовых то и дело сменяется дерзкими и грубыми ударками, но диссонанса это не вызывает, скорее наоборот, выдержан идеальный баланс между народной музыкой и постмодернистскими приколами. Очевидно, далеко не лучший её проект, но звучит занятно.

Yeah Yeah Yeahs — «Cool It Down»

Удивительно, но камбек американской группы удался. Альбом небольшой, но за эти 32 минуты можно выцепить как бодрые танцевальные шлягеры, так и поистине эпичные раскатистые припевы. Причём сходу назвать жанр я не могу: здесь присутствует и грув нойз-рока, и воздушность дрим-попа, и динамика электро-попсы для радио (в самом хорошем ключе). Трек «Wolf» — низкий поклон, очень воодушевляюще и воинственно.

Bladee — «Spiderr»

Блейди в последнее время прям радует. Он всё сильнее отдаляется от заунывного клауд-рэпа: то в сторону девственного дрим-попа, то в сторону динамичных бэнгеров в духе Rage стилистики Плейбоя Карти и Ко. В этом релизе с лихвой хватает и первого, и второго. Впрочем, чего тут только не намешано — в первом треке, например, отчетливо слышна дрилл-ударка.

Shygirl — «Nymph»

Шайгёрл снова взялась за клубную эстетику, не забыв сделать всё экстремально horny. Меня радует, что она смогла выйти из тени своих именитых подружек (Арка, снова ты), и теперь делает достойное внимания музло — релиз получился очень воздушным и мягким, подстать обложке.

Billy Woods — «Church»

Очередная порция томного и атмосферного абстракт-рэпа от виртуоза своего ремесла. «Aethiopes» этого же года мне зашёл чутка больше, но и тут найдутся песни, достойные вашего плейлиста.

Avantdale Bowling Club — «TREES»

Фанаты джаз-рэпа точно помнят дебютник Тома Скотта, вышедший в 2018 году — он стал чуть ли не олицетворением жанра в современных реалиях. Прошло много лет, и вот наконец мы получили достойное продолжение — это идеальное сочетание самых безумных джаз-идей, завёрнутых в хип-хоп оболочку. Или наоборот.

Denzel Curry — Melt My Eyez See Your Future (Deluxe)

Всем бы такие делюксы, товарищи! Совместно с джаз-бэндом Cold Blooded Soul Дензел переработал альбом полностью, сделав звучание многих песен более живым и искренним. Получилась буквально новая пластинка, из которой убрали лишнее, но добавили два новых трека. Не пропустите, потому что это отличная возможность посмотреть на релиз совершенно по-новому.

Также не проходите мимо новых синглов LCD Soundsystem, Paramore и Arctic Monkeys.

Ваш покорный слуга, Федя.