Баталии в ООН

В ООН идут баталии — с Холодной войны такого не было. Ну, пора привыкать к новой Холодной войне, похуже прошлой. Тогда мы сверхдержавой были, а потом что-то расслабились и сами себя с идиотским удовлетворением из этого разряда исключили. Действительно, зачем напрягаться?! Делать что-то на внешнеполитической арене, экономику развивать, населению уровень жизни невесть какими способами на должном уровне поддерживать, баланс межреспубликанских интересов соблюдать, да ещё и страны соцлагеря окучивать, в которых военные базы… ВПК этот чёртов, космос, ядерные электростанции, война в Афганистане в которую зачем-то в начале 1979-м ввязались и прочее, отягощающее высокое начальство, которое тоже люди и ему пожить для себя хочется.

Да ещё строй для народа непонятно что: то ли социализм, то ли коммунизм, который Хрущёв сдуру обещал построить ровнёхонько к 1980 году, а вместо него как раз помянутая война началась перед самым Новым годом, да московская Олимпиада прошла, которую полмира из-за этой войны проигнорировало. А тут всё на мази и само в руки плывёт. Виллы на Лазурном берегу и в Калифорнии с Флоридой, апартаменты в Лондоне, счета в валюте немерянные, яхты, самолёты частные бизнес-класса, лимузины, курорты по всему миру, девицы свободных нравов — и никаких комиссий на тему морального облика, бриллианты и шубы жёнам, дети в лучших частных университетах на Западе, бухло, наркота, сафари в Африке… И, главное, напрягаться не надо. Сдали страну и алямба, пожалте в личный персональный рай для начальников.

Ну, не для всех, так оно и при советской власти также с равенством и братством было. Кому талоны на пыжик, «Волга» персональная с водителем и пайка из спецраспределителя, кому зона и тайга, кому кульман в институте проектном, станок на заводе или комбайн в колхозе задрипанном. Зато теперь свобода полная. Хочешь в олигархи иди, хочешь в бандиты, хочешь в чиновники, хочешь в бомжи. Каждому своё. И вдруг добрый, справедливый, честный западный мир, где всё по закону и везде сплошная демократия и полная толерантность обернулся такими пауками-сколопендрами, что аж дыханье спёрло. Сволочи — как есть сволочи и никакие демократии им не мешают нас гробить и гнобить, нацистам недострелянным. Ну, или загибаться надо, или отбиваться. Вот теперь Небендзя в ООН и рубится, аки лыцарь с вурдалаками…