Смотрю “Утреннее шоу”.

Появился вопрос к феминисткам. Теоретический и риторический, само собой.

Почему они не добивались равных прав таким образом: раз мужчинам можно хватать женщин за задницу, то и женщинам можно хватать мужчин? Не секрет, что такое для женщин мужская задница – важный и нужный объект. Заодно бы и мужчины осознали, что это такое, когда тебя то схватят, то шлепнут.

Т.е., почему изначально равенство выражалось в отсутствии контакта, а не в праве на обоюдный?

Почему общественный договор сразу подразумевал асексуальность?

Отношения, которые регулирует не общественный интуитивно-понятный договор, а нечто кодифицированное и юридическое, переходят в плоскость бюрократического и вообще теряют смысл. Что мы и наблюдаем сегодня. И феминисткам для чего-то именно это и было необходимо.

Так я и не понимаю, для чего.

Т.е., в политкорректных высказываниях даже формально нет обратной стороны конфликта. “Начальница, которая домогается мужика – ему неприятно, но он боится потерять работу”. Как будто такого не бывает. Как будто мужчине плевать. Чего там? Принял на грудь да и давай сюда начальницу, по барабану.

Тут ведь ловушка. Или мужики вскоре тоже массово начнут писать заявления о харрасменте, создадут всякие ми-ту (равенство же). Или мужчины не такие, так не поступят. Но тогда это априори неравенство. О котором и сообщает традиция.