Широкий взгляд на Украину

А давайте-ка чуть шире взглянем на то, что происходит на Украине? Понятно ж даже и ежу, что её в советских границах больше не будет. Поздно. Причём винить в этом киевские власти могут только самих себя и своё тупое бычье упрямство, а заодно и всех своих советчиков. Украина — це Европа? Европа. Ну вот, теперь все, кто оттуда уехал в Европу, имеют шанс на веки вечные там и остаться. Тем более, что им никто не обещал, что они будут в Европе хоть кем-то. И если нормальных людей, которых в этой, то ли третьей, то ли пятой большой волне эмиграции из нашей бывшей страны за последние сто лет, по-настоящему жалко и им хочется только пожелать удачи (или, если на Западе её не будет — вернуться домой, где российские власти или власти новой, лояльной к России Украины, уж в каких границах она сможет остаться, их примут), то начальству их — семь футов под килем, якорь на шею и пускать пузырики до самого дна.

Референдумы, которые пока что идут только на Донбассе и в двух других областях Украины, которыми Россия занялась вплотную, ведь что означают? Жители тамошние отплывают от Киева подальше, как восемь лет назад это сделали крымчане, вместе с чадами и домочадцами, домашними питомцами и жильём, землёй и заводами, городами и деревнями. Россией эти регионы становятся. И можно по этому поводу шипеть и рыпеть, гукать и хрюкать, пугать последствиями и угрожать непризнанием сколько угодно. А по фигу мороз, что там нам американцы и европейцы сдуру и не поняв, что началось и во что они ввязались, обещают. Самим бы им неплохо в результате уцелеть, а то до того выбесили, что хочется их растереть не то, что в порошок, а в пыль, в микронную взвесь, до атомарного состояния. Но делать этого скорее всего нам уже не придётся — сделают и без нас. Причём нам самим для этого ничего делать не придётся.

Сотни тысяч человек движутся на Соединённые Штаты и на Европу, складываясь в миллионы. Десятки миллионов на низком старте ждут и готовы пойти в эти земли обетованные в любой момент. Хотели западники глобализации? Получили. Не совсем то, на что рассчитывали, но теперь куда они денутся со своих подводных лодок? «Конвой свободы» идёт по Турции прорывать греческую границу — и он её прорвёт. А если греки, подтянувшие на острова у турецкого побережья, вопреки всем международным договорам, тяжёлую военную технику, начнут там или на Кипре сильно рыпаться, так на то у турок есть армия и она куда более серьёзна, чем греческая. Что до того, кто вступится за одну страну НАТО, которая сцепится с другой страной НАТО — правильный ответ: никто. Особенно это касается нас сегодня. Пускай Афины с Анкарой сами разбираются, благо американцы их явно на это настраивают и к этому подталкивают, любя Эрдогана не больше, чем Путина.

Впрочем, Америка всегда разделяла, чтобы властвовать, как ей заповедовала её бывшая метрополия — Великобритания, а той едва ли не первопредок их всех, античный Рим. Беда её лишь в том, что сегодня сами Соединённые Штаты расколоты, как никогда прежде и уровень жизни в них хоть и падает, на порядок превосходит всё то, что способны дать своим жителям страны Латинской Америки и Карибского бассейна. А транспорт сейчас такой, какого отродясь в мире не было, дорожная сеть глобальна и средства массовой информации вместе с Голливудом всему миру прожужжали уши насчёт того, какая в Америке роскошная цивилизованная и комфортная жизнь. Вот пускай теперь тем, кто наседает с юга на их границу с Мексикой эти сказочники и расскажут, почему тем дома надо с голоду помирать. Шикарный новый мир скоро будет по обе стороны Атлантического океана. Мир, напоминающий то ли «День триффидов» Уиндема, то ли «Почтальона» Брина, то ли «Малвиль» Мерля. Желающие могут перечитать…