{ 26 сентября 2022 }

Широкий взгляд на Украину

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

А давайте-ка чуть шире взглянем на то, что происходит на Украине? Понятно ж даже и ежу, что её в советских границах больше не будет. Поздно. Причём винить в этом киевские власти могут только самих себя и своё тупое бычье упрямство, а заодно и всех своих советчиков. Украина — це Европа? Европа. Ну вот, теперь все, кто оттуда уехал в Европу, имеют шанс на веки вечные там и остаться. Тем более, что им никто не обещал, что они будут в Европе хоть кем-то. И если нормальных людей, которых в этой, то ли третьей, то ли пятой большой волне эмиграции из нашей бывшей страны за последние сто лет, по-настоящему жалко и им хочется только пожелать удачи (или, если на Западе её не будет — вернуться домой, где российские власти или власти новой, лояльной к России Украины, уж в каких границах она сможет остаться, их примут), то начальству их — семь футов под килем, якорь на шею и пускать пузырики до самого дна.

Референдумы, которые пока что идут только на Донбассе и в двух других областях Украины, которыми Россия занялась вплотную, ведь что означают? Жители тамошние отплывают от Киева подальше, как восемь лет назад это сделали крымчане, вместе с чадами и домочадцами, домашними питомцами и жильём, землёй и заводами, городами и деревнями. Россией эти регионы становятся. И можно по этому поводу шипеть и рыпеть, гукать и хрюкать, пугать последствиями и угрожать непризнанием сколько угодно. А по фигу мороз, что там нам американцы и европейцы сдуру и не поняв, что началось и во что они ввязались, обещают. Самим бы им неплохо в результате уцелеть, а то до того выбесили, что хочется их растереть не то, что в порошок, а в пыль, в микронную взвесь, до атомарного состояния. Но делать этого скорее всего нам уже не придётся — сделают и без нас. Причём нам самим для этого ничего делать не придётся.

Сотни тысяч человек движутся на Соединённые Штаты и на Европу, складываясь в миллионы. Десятки миллионов на низком старте ждут и готовы пойти в эти земли обетованные в любой момент. Хотели западники глобализации? Получили. Не совсем то, на что рассчитывали, но теперь куда они денутся со своих подводных лодок? «Конвой свободы» идёт по Турции прорывать греческую границу — и он её прорвёт. А если греки, подтянувшие на острова у турецкого побережья, вопреки всем международным договорам, тяжёлую военную технику, начнут там или на Кипре сильно рыпаться, так на то у турок есть армия и она куда более серьёзна, чем греческая. Что до того, кто вступится за одну страну НАТО, которая сцепится с другой страной НАТО — правильный ответ: никто. Особенно это касается нас сегодня. Пускай Афины с Анкарой сами разбираются, благо американцы их явно на это настраивают и к этому подталкивают, любя Эрдогана не больше, чем Путина.

Впрочем, Америка всегда разделяла, чтобы властвовать, как ей заповедовала её бывшая метрополия — Великобритания, а той едва ли не первопредок их всех, античный Рим. Беда её лишь в том, что сегодня сами Соединённые Штаты расколоты, как никогда прежде и уровень жизни в них хоть и падает, на порядок превосходит всё то, что способны дать своим жителям страны Латинской Америки и Карибского бассейна. А транспорт сейчас такой, какого отродясь в мире не было, дорожная сеть глобальна и средства массовой информации вместе с Голливудом всему миру прожужжали уши насчёт того, какая в Америке роскошная цивилизованная и комфортная жизнь. Вот пускай теперь тем, кто наседает с юга на их границу с Мексикой эти сказочники и расскажут, почему тем дома надо с голоду помирать. Шикарный новый мир скоро будет по обе стороны Атлантического океана. Мир, напоминающий то ли «День триффидов» Уиндема, то ли «Почтальона» Брина, то ли «Малвиль» Мерля. Желающие могут перечитать…

Евгений Сатановский


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