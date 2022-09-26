{ 26 сентября 2022 }

Американцы предупредили о «катастрофических последствиях применения ядерного оружия на Украине»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Американцы в очередной раз предупредили наше начальство о «катастрофических последствиях применения ядерного оружия на Украине». Спасибо им огромное! Что бы мы делали без их отеческой заботы о нас и украинцах! Как бы мы все неразумные жили на этом свете, без Демократической партии США и её президентов, Клинтона, Обамы и Байдена! Да и без республиканцев с их Бушем-младшим и Трампом тоже. Хотя, как по автору, какими бы республиканские политики и чиновники ни были моральными уродами, демократы с их ханжеством намного мерзопакостнее. Ну — кому поп милее, кому попадья, кому свиной хрящик. У автора было в жизни много знакомых, которые на любую западную, пуще того американскую скотину готовы были Б-гу молиться, как на святую икону.

Многие из них уехали в «Свободный мир» и некоторые там даже более или менее освоились, особенно те, кто уехал с деньгами и эти деньги у них пока ещё не отобрали, как у изрядной части наших мультимиллионеров и почти всех миллиардеров, которые понакупали там везде, где только можно было дворцов и вилл, увешав их любимыми картинами и загрузив по самый потолок яйцами «Фаберже», у кого была такая причуда их покупать, понаставили в тамошних аэропортах бизнес-джетов, а в портах на тёплых морях яхт размером со средний авианосец, и теперь всё это если не конфисковано, то арестовано, а что не арестовано, то заморожено. В каждой стране, где их банковские счета и имущество движимое и недвижимое местные правительства к рукам прибрали, своя специфика.

Что до применения ядерного оружия на Украине, с каждым очередным вяком на эту тему очередного вашингтонского идиота усиливается желание применить его по этому их городу со всеми его политиками, военными, разведчиками всех мыслимых типов и видов, чиновниками и их обслуживающим персоналом, включая прессу, электронные СМИ и проституток. До того б дышать на планете без всех них легче стало, в том числе на Украине, которую они изо всех сил перекраивали и по мере возможностей продолжают перекраивать в «антироссию». Вывести их бы всех из этого города с его музеями и парками, зоопарком и городским аквариумом, симпатичными ресторанчиками и несимпатичными спальными районами, где хоть и не самые приятные, но тоже люди живут, да долбануть по тому месту, где все они соберутся какой-нибудь А-бомбой…

Евгений Сатановский


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