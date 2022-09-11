Цели и задачи. Стратегические наброски на полях фронтового блокнота

Уйдём немного в сторону от разговоров насчёт того, что где происходило и происходит на фронтах, кто и как извне нас готовится пришибить и поделить, какая сволочь внутри страны и зачем её предаёт и продаёт, а также какие бурбоны и недотёпы всё, что можно и нельзя было делать не так, сделали не так, а всё остальное прогадили, пытаясь в неискоренимой жадности своей бабла побольше заработать, чтобы не только на внуков, но и на правнуков хватило, или просто подсиживая конкурентов при дворе нашем имперском из вредности. Не до того. День танкиста, всё-таки, а мы, как известно, привыкли ездить за границу исключительно на танках, периодически отвлекаясь на устройство огневого вала, ковровые бомбардировки, штыковую, выпивку под хорошую закусь и лёгкие амуры. Как там в уставе караульной службы было написано в молодые годы? «Умело действуя штыком и прикладом»…

Поговорим, братья и сёстры во интернете и телеграм-каналах о другом. Вот, чисто теоретически, чего бы нам надо хотеть и к чему стремиться в качестве страны, а точнее — государства, когда и если представить себе, что есть у начальства какой-то супермудрый стратегический план на перспективу? Плана того, судя по всему, нет и в реальности быть не может — играем, что называется, не по нотам, а по слуху, вводя поправки на каждом этапе после каждого удачного или неудачного шага, но раскинуться мыслью по древу и пофантазировать в рамках объёма наличествующей в черепушке тямы мы же можем? Можем! Ибо думать пока что в нашем Арканаре не запрещено, особенно в русле теоретических построений, изначально направленных на принесение блага отечеству, победу его над супостатами и прочие, в целом добрые и дела, не предусматривающие свержения или ослабления действующей власти.

Ну, помолясь, с Б-гом! А также, как говорят храбро воюющие на Украине вайнахи Кадырова, Аллах Акбар, за Россию и Ахмат — сила. Что до того, коли размышления наши, непричёсанные и не подвергнутые цензуре, кому-то не понравятся, то он может себе своё недовольство, свернув в трубочку, запихать в причинное место и поворачивать там до достижения полного удовлетворения в личной жизни. То есть, кто не разобрался в витиеватом авторском стиле, пускай засунет своё мнение себе ин дер тухес, каковое слово на старинном, ныне почти вымершем языке идиш означает всего лишь задницу, причём безо всякого эротического контекста. Так вот, на хрена, собственно, козе баян? Чего нам надо бы хотеть, к чему стремиться и чего добиваться, причём не в рамках нынешней толкотни на сравнительно узком участке украинского фронта, а стратегически?

Насколько можно судить, результатом всей начавшейся замятни, которая продлится не один год, а может быть и не одно десятилетие, должно стать появление некоторой стабильной формы существования России в окружении других стран, не представляющих для неё угрозы, а в идеале и не доставляющих российскому населению и начальству особого геморроя и головной боли. При понимании того, что обычная трансграничная преступность, типа контрабанды и умеренного браконьерства, мелкие территориальные тёрки, споры хозяйствующих субъектов и прочее малосущественное никто не отменит. По крайней мере, до полного наступления мирового коммунизма, которое пока явно откладывается на неопределённую перспективу. По крайней мере у нас оно было назначено ещё на 1980-й год Хрущёвым, но вместо него мы провели Олимпиаду и начали войну в Афганистане.

Какой у всех этих стран и вообще у кого угодно в этом мире будет строй, какая система власти и кто именно ими будет руководить начальству и сейчас до лампочки и в перспективе будет не более интересно. Оно, начальство наше нынешнее, сугубо прагматично, мыслит и действует практически, без романтической подоплёки, расовых или религиозных заморочек и дурацких идеологических шор. Чем и молодец, хотя нукеры служивые ему вечно то идеологию государственную придумать и продать не без выгоды для себя пытаются, то склоняют к реализации одной какой-нибудь национальной или конфессиональной идеи, что, буде оно на практике в масштабах страны состоится, страну ту похоронит быстрее и вернее всякого лютого врага. Ну, про услужливых дураков ещё Крылов писал. Что до помянутого врага, ему как раз надо, чтобы страна наша распалась на максимально возможное количество кусков, дерущихся друг с другом.

Особо это никогда не скрывалось, а сейчас и вовсе говорят и пишут об этом американцы совершенно открыто, за что им искреннее спасибо. Их резон при этом ясен. Мелкие нищие государства, грызущиеся между собой, дурно управляемые претенциозным, вороватым, глупым и жадным начальством — идеальный вариант для того, чтобы крутить ими, как хочешь. Ни высокоразвитой инфраструктуры, ни сколь бы то ни было серьёзной промышленности, в том числе оборонной, ни нормального сельского хозяйства, ни достойной упоминания культуры, которая только и лежит в основе всякой сильной цивилизации, ни науки и образования того уровня, которые были в Российской империи и Советском Союзе, ни медицины, ни контроля над своими границами и своим населением, ни сильной армии, авиации и флота… Как в протекторатах, а также в колониях и положено. Что называется, поставили тебя в стойло, там и стой, сопи в семь дырок и не питюкай.

Это видно по всему, что за последнюю треть века обустроено на территории Восточной Европы и бывшего СССР американцами и их дурными на всю голову союзниками, которые, похоже, ещё не поняли, что их собственная роль в будущем устройстве мира не лучше, чем наша, просто их немного попозже унасекомят. Хотя уже и до Западной Европы с Японией, Южной Кореей и Австралией дело дошло, в том числе с нынешним притравливанием их на нас и Китай. Но коль скоро мы говорим о СВОЁМ будущем, наша задача понять, чего бы НАМ нужно было добиваться, если уж так задача стоит, чтобы Россия не только уцелела, но и жила в безопасном для неё мире. Причём речь не о борьбе с химерой климатических изменений или глобальной миграцией. И то, и другое есть факт, сделать с которым ничего нельзя, но можно использовать во благо. Отдельная тема, как, но тут просто работать надо. Как-нибудь поговорим и об этом.

Что до решения вопросов военной безопасности страны, можно поставить ряд задач, начиная с максимума, к которому необходимо продвигаться, имея в виду тот несомненный факт, что кто не рискует, тот не пьёт шампанского и не имеет красивых женщин, двум смертям не бывать — одной не миновать, а тот, кто боится даже пытаться брать высокую планку, никогда не перепрыгнет и среднюю. Итак, оптимальный вариант, как он видится сегодня автору: никаких американских военных объектов: баз, складов вооружений, частей и соединений не будет нигде в Евразии, включая Гренландию, Исландию, Японию, Южную Корею, Тайвань и прочие территории Южных морей. Ну и, коли на то пошло, в Африке тоже, особенно в Северной. Сверх того, никакие армии стран этого региона России угрожать не должны, включая британскую, германскую, французскую, польскую, румынскую, японскую и корейскую.

Как этого добиться, как это контролировать, где для того, чтобы это стало реальностью, должны стоять войска России и её союзников и партнёров, кто в конечном итоге может быть или стать этими союзниками и партнёрами, как вести себя с ними и как НЕ вести — особая тема, которую нужно подробно разбирать в каждом отдельном случае, используя весь опыт, имеющийся у нас со времён помянутых выше Российской империи и Советского Союза. Каким военным потенциалом и какими технологиями должна при этом обладать Россия, в том числе в ближнем и дальнем космосе, Арктике, Антарктике и Мировом Океане, опять-таки отдельная тема. Как и то, какого класса и уровня люди с какой мотивацией и какими личными качествами ей должны на всех ступенях российской управленческой системы руководить. А уж откуда их взять и каким образом они могут прийти к власти — вообще тема отдельная.

Ясно одно: нынешний неофеодализм земляческого типа в смеси с диким капитализмом, хоть государственным, хоть олигархическим, с изрядной теократической и криминальной прослойками, живущий по принципу «воруют все», для этого никак не годится. На что он пока что оказался способен, так это создание нашего кадрового вертикального мусоропровода, который зачерпывает со дна и несёт наверх чёрт знает что, иногда поднимая абсолютных прохвостов невесть на какой уровень. Так что как на них глянешь, так и понимаешь, что при таком служивом люде никаких внешних врагов, чтобы похоронить страну, уже не надо — с этим и своё собственное начальство с успехом справится. Но оставим пока эту тему хотя бы на некоторое время и вернёмся к хотелкам фантазийным, насчёт того, чего надо было бы добиваться, если бы мы могли добиться всего, чего только можно пожелать.

Итак — Евразия и Африка без американских баз и баз НАТО и союзников Североатлантического Альянса, который в оптимальном варианте должен перестать существовать, как перестал существовать Варшавский договор — раз. Возьмём за максимум в качестве точки отсчёта и продолжим наши сугубо теоретические размышления. Следующая линия обороны — по ультиматуму Путина, как его называют на Западе, выдвинутому в конце 2021 года, который никто в НАТО даже обсуждать не стал. Уход НАТО к линии 1997 года, а точнее к тем позициям, которые у американцев и их сателлитов были на момент прихода к власти Горбачёва, до того, как он начал разваливать СЭВ и Варшавский договор. Да гореть ему вечно в аду на соседней сковородке с Ельциным, которому там самое место, рядом с Кравчуком, Шушкевичем и Бурбулисом, за развал СССР.

Впрочем, на адских сковородках для них всех автор вовсе не настаивает. Хватит и котлов, чтобы они в них варились на медленном огне до скончания веку в компании со всеми теми, кто им помогал. Соответственно, следующая линия безопасности, о которой имеет смысл вести речь — бывшая западная и южная границы СССР. Никаких угроз с бывшей советской территории, будь то Прибалтика или Украина, Молдавия или Закавказье и Туркестан. Включая американские и в целом западные военно-биологические лаборатории, которые пока что превосходным образом существуют не только на Украине, но и в Казахстане. И, что не менее важно, никакой антирусской и антироссийской деятельности местных националистов какого угодно толка, включая религиозных экстремистов. Как это местные правители будут обеспечивать — их дело. Смогут этого добиться сами — отлично. Нет — пускай никто не жалуется.

Ладно, идём дальше. И это уже последний рубеж. Полный контроль России над Левобережной Украиной, включая все города на Днепре и Причерноморьем, вплоть до Приднестровья. Плюс дружественные и нейтральные Молдавия, Эстония, Латвия и Литва БЕЗ националистов и нацистов у власти. Либо российские военные базы, которые их контролируют. И это уже совсем минимум-миниморум. Что до того, какими методами этого необходимо достичь, а также как вернуть в состояние минимум дружественного нам нейтралитета финнов и шведов, а также страны Восточной Европы, начиная с поляков и чехов со словаками и заканчивая румынами и болгарами — отдельная тема. Крови будет много и руины там разгребать придётся долго. Но иначе крови будет ещё больше, а страны нашей просто не будет, благо нам это уже обещано. Ну, цели определены, задачи поставлены. За работу, господа-товарищи!