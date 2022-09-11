К вопросу о состоянии дел на изюмском шляхе

Несколько неполиткорректных пассажей от автора по поводу текущих событий на харьковско-изюмском направлении украинского фронта, которые в настоящее время привлекают изрядное внимание общественности. Пока что мы имеем весьма скромные, хотя и вполне заметные локальные успехи в продвижении ВСУ «по изюмскому шляху» (кто не понял, автор цитирует то, как это направление продвижения царских стрельцов обозначил когда-то Гайдай в «Иване Васильевиче»). Что его лично не радует, однако и не приводит ни к траурным мыслям, ни к эсхатологическим крикам, которыми разразилась наиболее нервическая часть отечественной блогосферы. Поскольку состоит она, за редкими исключениями, сплошь из пикейных жилетов нового и новейшего образца, разве что у нынешних Брианов, которым пальцы в рот класть не следует, иные фамилии.

Итак: некоторые успехи на данном участке фронта у ВСУ есть и российские военные, а также союзные им части ЛНР/ДНР вместо того, чтобы, как это делает украинская сторона, уничтожить вместе с жителями или вымостить своими собственными трупами маршрут прорыва превосходящих сил противника, состоящих из тех подготовленных военных, которые у него ещё остались, плюс иностранные наёмники в изрядном количестве, насыщенных всей западной военной техникой, которую только для Киева собрали страны НАТО и их союзники, оставили несколько ранее контролируемых ими населённых пунктов. Это есть факт и сам по себе он печалит, хотя цена этого локального успеха Киева — сотни единиц техники и многотысячные потери в личном составе ВСУ. Чем в итоге закончится эта самоубийственная авантюра Зеленского, против которой выступал ряд украинских генералов для подразделений, которыми они командуют, брошенных на убой, будет понятно по завершении боёв на данном участке фронта, до которого ещё далеко.

Пока цифры потерь украинской стороны более чем неполные. При этом российские силы удерживают фронт. Закрепиться на тех его участках, которые они оставляют, отступая, противнику не даёт массированный огонь российской артиллерии, который ведётся непрерывно, притом, что на эти участки активно перебрасываются резервы, в том числе новейшая военная техника. Помня о трагедии в Буче и понимая, что украинские военные и поддерживающие их иностранные боевики, не щадят мирное гражданское население, значительное число жителей из населённых пунктов, временно занятых ВСУ, под прикрытием российских военных отошли в тыл и в настоящее время под их контролем пересекают российскую границу. К сожалению, как бы автору этого ни хотелось, война не состоит из одних только наступлений, а беженцы — часть любой войны.

Родители автора в прошлую войну ими были именно на Украине. Отец подростком уходил из Днепропетровска, когда немцы уже входили в город. Соседи-украинцы тогда немцам радовались, примерно также, как сегодня интернетное шакальё приветствует любую, пускай самую крошечную «перемогу» Зеленского, его бандеровско-петлюровской гопы и их НАТОвских союзников. Они тогда кричали из окон «жиды уезжают» и собирались грабить оставленные квартиры — потом, вернувшись из эвакуации, отец некоторым из них, собирая для бабушки разворованную ими мебель, изрядно приложил. Мост через Днепр, по которому он и другие беженцы уходили, бомбили немцы — реку он переплыл. Повезло: когда прыгал с моста под огнём, ветром не снесло и не разбило о быки старого моста, сгоревшего ещё в Гражданскую. Только тогда наша авиация в небе, как сейчас, не доминировала, артиллерия не била по наступающим и беженцами никто не занимался — кто выжил, тот выжил. Повезло.

Для автора нынешняя война — продолжение Великой Отечественной, а та — продолжение Гражданской войны и Первой мировой. Ни больше, не меньше. То, как она ведётся сейчас, в 2022-м ни в какое сравнение не идёт с тем, что было в 1941-м и, тем более, в 1918-м. Враг тот же — жестокий и подлый, не жалеющий ни своих, ни чужих, разрушающий всё на своём пути и не придерживающийся никаких правил ведения войны. Что до нас — сегодняшние российские войска оснащены, вооружены и подготовлены на порядок лучше, чем в предшествующих войнах и сражаются так же упорно и стойко и в наступлении, и в обороне. Да и людей по нынешним временам российское начальство бережёт куда больше, чем раньше, в отличие от врага, которому на потери наплевать, лишь бы показать хоть одну хату или перекрёсток, над которым на камеру поднят жёлто-голубой флаг — знамя сечевых стрельцов бывшей Австро-Венгерской империи. Ну, ни в прошлые разы им это не повезло, ни в эту войну. Отбили Киев и Львов тогда, отобьют их и сейчас.