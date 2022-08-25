{ 25 августа 2022 }

Русская армия совершила невозможное

Рубрики: [Telegram]  [История]  

«Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить», — эти слова приписывают прусскому королю Фридриху II. Он произнёс их после битвы при Цорндорфе, где потерял треть (!) своей вышколенной, сильной армии. Загадочную фразу «старого Фрица» поясняли немецкие хронисты: по их словам, в этой битве даже «простреленные насквозь» (то есть, по логике, «убитые») русские солдаты не падали и оставались в строю.

Сражение при Цорндорфе 25 августа 1758 г. стало самым кровопролитным за весь 18 век. Шла Семилетняя война, Елизавета Петровна отправила свою армию воевать с Пруссией.

При численном перевесе, у Цорндорфа нашим войскам пришлось биться в невыгодных условиях: Фридрих обошёл их с тыла. Русские спешно перестроились. После мощной артподготовки, Фридрих рассчитывал смести противника одним ударом. Не вышло… Прусские конница и пехота атаковали русское каре с трёх сторон, но наши солдаты проявили фантастическую стойкость и, в жестокой рукопашной, отбили все натиски врага.

Командующий русской армией Виллим Фермор бежал, но «отряд не заметил потери бойца». Кровопролитную, тяжёлую битву остановила только ночь. Формально, победителя в ней не было, обе стороны понесли большие потери (русские потеряли 16 тысяч человек, пруссаки — около 13 тысяч). После каждый командующий припишет победу себе. Однако русская армия сохранила за собой поле боя, а позже отошла в полном порядке.

«Русская армия при Цорндорфе совершила невозможное, ибо сражалась в условиях немыслимых, не предусмотренных никакими уставами», — напишет историк Ф. Нестеров.

Исторический Ефремоff

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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