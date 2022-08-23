Анфису Чехову достали бомжи

Порадовала Анфиса Чехова (люди среднего и пожилого возраста её помнят по передаче со смелым для начала 2000-х названием «Секс с Анфисой Чеховой» — естественно, на ТНТ, в которой, впрочем, Анфисы было много больше, чем секса), которая со своим постом из техасского Хьюстона в социальных сетях заинтересовала новостников, отметивших, что её в Техасе расстроили местные бомжи, которые, пригревшись на солнышке на краю фонтана в её любимом парке, испортили отечественной экс-телеведущей из далёкого и наивного досанкционного прошлого весь её променад. Ни на лужайке, среди зелёной травушки-муравушки, глядя в голубое небо под жёлтеньким солнышком вольно не раскинуться, ни помечтать о несбыточном…

Ну, что новостники таким образом отметили наличие классовых, расовых и социальных противоречий в мире капитала и конкретно в стране Джо Байдена — понятно. Здоровый журналистский инстинкт, сохранившийся с советских времён. Тем более, не фиг по Техасам и прочим Калифорниям разъезжать, мясы свои на солнышке греть и в парках их выгуливать, когда отечество в опасности. А о бомжах техасских кто-нибудь из них подумал?! Вот, привык, скажем, такой бомж в парке в хорошую погоду на парапете фонтана лежать, пригревшись. Хорошо! Водичка журчит, солнце греет, трава-мурава свежей зеленушкой пахнет, никаких тебе колючек придорожных чапаралевых и кактусовых, никаких стервятников и гремучих змей… Маньяна!

И вдруг на его любимом месте в самый, что ни на есть час дневной сиесты — баба какая-то дебелая здоровущая, поперёк себя шире, раскинулась. Причём мало того, что белая баба и явно не из бедных, а ещё и не местная. И не просто «понаехавшая», а из России, да ещё и Анфиса Чехова (откуда американский бомж, который вряд ли в курсе российских телевизионных новинок времён первого и второго президентского срока Владимира Путина может её знать, автор не представляет, но в порядке фантастического допущения предположим и такое). А на дворе, между прочим, новая холодная война — бдительными надо быть.

Что должен такой бомж, между прочим — гражданин по праву рождения или постоянный резидент Соединённых Штатов Америки, имеющий право голоса и вообще все те права, которые в этой демократической стране должны иметь все признающие и разделяющие её высокодуховные либеральные, консервативные, патриархальные и толерантные (как это совмещается, автора спрашивать не нужно, он об этом понятия не имеет, но американцы как-то с этим справляются) ценности, должен подумать, напоровшись на такое чудо природы?! Что где-то в кустах засели Петров и Боширов с пузырьком «Новичка»? Что следом за Анфисой он Аллу Борисовну на лужайке увидит, и не одну, а с Галкиным в голубом пиджаке и жёлтых штанах, в которых тот сейчас по Израилю гастролирует? Или ещё что похуже?!

Впрочем, что нам проблемы техасских бомжей, у которых их привычные лужайки отечественные звёзды отжимают… Нет в этом мире справедливости. И хотя в Подмосковье скоро небо по уровню голубизны обгонит Техас и температура в августе всё выше, но вилороги здесь не водятся, агава вдоль дорог не растёт и маленькие сычики не выглядывают из дупл, выдолбленных невесть кем в толстых зелёных колоннах кактусов. Нефть, конечно, качают и газа завались — но у нас это дальше на Восток, в Сибири. А там ни лужаек, ни фонтанов. Одна тайга среди болот. Широта канадская, климат аляскинский, мошка вьётся… Никакой романтики. И Анфисы нет. Понятно теперь, почему — она со всем своим сексом в Техасе. Не мил ей простой сибирский русский мужик и даже бич российский не мил. А ведь он ничем техасского бомжа не хуже! Лучше…