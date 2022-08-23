Каких только сайтов нет на свете…

Про кулинарию и швейное дело, историю и этнографию, природу и путешествия, науку и искусство… Есть про балет, про классическую музыку, про оперу и оперетту. Про бродвейские мюзиклы есть, про джаз и про рок. Есть советы для семейных людей, для холостяков, которые хотят найти себе пару, для холостяков, ищущих развлечений (по нынешним временам — обоего пола) и для тех, кому надо наладить отношения с родителями или, напротив, с детьми. Впрочем, насчёт детей в интернете советов столько… Как их вылечить если они заболели, как кормить и поить, когда они маленькие, как и во что с ними играть… Ну и, понятно, как наладить контакт с начальством или как самому стать начальством. Иногда эти советы даже дельные.

Автору невольно цепляют глаза сайты про животных. Нет, история, этнография, военное дело и искусство — тоже его. И отдельно взятые разновидности литературы — его. Фантастика и фэнтези, книги о путешествиях и приключениях, исторические романы и серьёзные исследования, посвящённые прошлому… А вот детективы, не считая классиков, типа Артура Конан-Дойля или Сименона, оставляют его равнодушным. В итоге в его библиотеке есть масса сказок для детей, но практически нет книг детективного жанра. Да и теологии нет. Так, религиозные первоисточники, типа Торы, Корана, Нового завета или Евангелий, которые стыдно не просмотреть хотя бы поверхностно пару раз в жизни. Ну, альбомов по искусству море. Да и про сады и парки — целая полка.

Что до животных… Понятно, что это такая особая разновидность любопытства. Домашние и дикие, обычные, всех пород, и экзотические… И есть разновидность сайтов, которые его убеждают в том, что мир не так плох, как кажется. Их заводят и ведут те, кто спасает, лечит и выкармливает брошенных или бездомных зверей и птиц. Маленьких и больших, опасных и безобидных — всяких. Поскольку состарившийся алабай, брошенная на даче кошка с котятами или подкинутый к приюту щенок одинаково нуждаются в тепле и заботе, миске с водой и еде, крыше над головой и ком-нибудь, кого можно любить. Людям это тоже нужно, но мы хотя бы умеем говорить, а звери и птицы, за исключением немногих попугаев или галок этого лишены. Дай Б-г счастья всем тем, кто им помогает…