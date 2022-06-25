Из-за океана и через призму глобальной культурной гегемонии США кажутся страной самых широких свобод и самых либеральных идей и, как будто, страна всегда такой и была, статуя Свободы светила на другой берег Атлантики огнем прогресса.

Что, естественно, не так. США основали религиозные сектанты, которых изгоняли из Великобритании за мракобесие: пуритане, конгрегационалисты, квакеры, меннониты, баптисты, пятидесятники и методисты хлынули в Новый Свет, основывая свои колонии, которые потом стали штатами и объединились в Союз.

Мракобесные и суеверные они навсегда наложили печать на внутренние идейные процессы, проходившие и происходящие в США. Что говорить о чернокожих и их правах, если в 1960 году избрание первого президента католика подавалось, как пример невиданной эмансипации (протестанты, составляющие абсолютное большинство американского истеблишмента, традиционно не любят католиков и близко их к своим делам стараются не пускать).

Соответственно, и акт 1973 года, закрепляющий право всех граждан на аборт, был очень смелым и прогрессивным для Америки, хотя это право было нормой в Европе со времен окончания первой мировой. И, как оказалось, маятник прогресса имеет и обратный ход. Сегодня Конституционный суд США вернул штатам право самим определять — разрешать или нет на своей территории аборты, и устанавливать предельные сроки этой операции.

И уже 6 штатов автоматически воспользовались этим правом (они просто не отменяли региональные законы, действия которых было приостановлено актом 1973 года): Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Южная Дакота.

Весьма вероятно, что вскоре к ним присоединяться традиционно консервативные Юта, Флорида и Техас.

Отцы-пилигримы, приплывшие на в залив Массачуссетс на корабле «Мейфлауэр», как считается, заложили основу американской государственности, а вместе с ней и бомбу под национальную идеологию, которая не всегда подчиняется голосу разума и принципам прогресса, а часто черпает идеи из религиозных суеверий.