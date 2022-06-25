Статус кандидата

В предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС куда больше спектакля и издевательства, чем кажется на первый взгляд.

Все уже пошутили, что Турция уже 23 года страна-кандидат и перспектив перейти на следующий уровень у неё немного, все вспомнили афоризм покойного Виктора Степановича Черномордина, мол Украина вступит в ЕС сразу после Турции, а Турция не вступит никогда.

Это всё понятно. Но самое главное в этом решении — это придание статуса кандидата ещё и Молдавии. По сути, это сознательная размывка контекста. Еще в марте смысл происходящего был такой: Украине в укоренном порядке дают статус страны-кандидата, а потом в таком же ускоренном порядке делают полноценным членом, чтобы облегчить предоставление помощи и многократно её увеличить, а также, возможно, задействовать механизмы военных сил ЕС (есть такие). Да и вообще, нападение на страну ЕС — политически это совсем другое, чем на просто нищую помойку между Россией и Европой.

Параллельное же признание Молдавии — это отказ от данной концепции в принципе, Украина как бы идет на общих началах, вместе с Молдавией, вроде как дозрела минимум до кандидатства. Никаких укоренных процедур, никакого увеличения помощи. Более того, раз дали на общих основания, а не в виде экстренной помощи, то могут и отобрать. Это дополнительная уязвимость для политического руководства страны, стать человеком, который продолбал кадидатский статус не решится ни один украинский президент, а значит им можно вертеть, как угодно.