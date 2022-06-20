Немецкой пенсионерке грозит три года тюрьмы

Немецкой пенсионерке, которая вот-вот должна предстать перед судом, грозит три года тюрьмы (!) за то, что она считает правильными действия России на Украине и была настолько отважна (и наивна), что поделилась своими мыслями с окружающими, повесив соответствующие баннеры на окнах СВОЕГО дома. Соседи настучали. Статья, по которой помянутая пенсионерка должна будет ответить перед немецким законом называется: «поощрение и одобрение преступных действий». И это, в принципе всё, что нужно знать насчёт современной европейской, в частности немецкой, демократии, свободы слова и прочих высокопарных материй, во имя «защиты» которых Евросоюз себя с таким успехом закапывает всё глубже и глубже в болото украинского кризиса, готовится воевать с Россией сам и делает всё возможное, чтобы с нами воевал киевский режим.

Ну, нормально. Нацистами они там, в германских верхах, были, нацистами и остались. По крайней мере те, которые сейчас у власти. Таких же нацистов, как они сами, на Украине и поддерживают. Но до смерти боятся двух вещей: чтобы их тамошние клиенты, на которых они поставили в противостоянии с Россией, нам проиграли, и чтобы их население начало своим политикам неправильные с точки зрения этих политиков вопросы задавать и собственную точку зрения на происходящее высказывать. Оттого и свирепствуют, хотя, кажется — кого те плакаты на окнах у живущей в провинции пожилой женщины могли бы всерьёз заинтересовать, не потащи её власть по доносу соседей (Германия и при Шольце осталась такой же, какой была при Гитлере) в суд?! Проще попытаться запугать обывателя, чем вступить с ним в дискуссию или хотя бы его проигнорировать…

Можно было бы счесть описанный случай паранойей каких-то местных чиновников, если бы не недавний приговор, вынесенный немецкой журналистке, которая оказалась на Донбассе «не на той стороне» и писала о том, что творили и творят там, воюя с мирными гражданами, ВСУ и украинские нацбаты. Те же самые три года, только заочно, плюс поражение в правах: счета и кредитные карты ей добрые немцы напрочь заблокировали. Ну, опять свобода слова, плюс свобода прессы и права человека, в том числе священное право частной собственности. Четвёртый рейх всё меньше отличается от Третьего. Чего от Германии дальше ждать? Хайль Шольц? Новой германской армии, готовой к очередному броску на восток, с учётом того, что их бундесвер и так уже чистый вермахт? Правильно нынешняя немецкая военная полиция на своих беретах носит девиз из Бухенвальда: «каждому своё». Очень точно соответствует задаче момента.

Так что, ничего не поделаешь, опять надо готовиться брать Берлин, да и не только его. Осточертело смертельно, а деваться будет некуда. Впрочем — это не только в Германии происходит. В Словакии не обычную пенсионерку, а бывшего главу Верховного суда этой страны задержали «за одобрение действий России на Украине». И на полном серьёзе вменяют ему это в качестве криминала, то есть самой, что ни на есть, уголовщины. Так что нацифицируется Европа со скоростью поистине удивительной и превращается из заповедника клинических идиотов, благоглупости которых ещё как-то можно было терпеть, полагая их частью современной общеевропейской культуры с её симпатией ко всем и всяческим извращенцам, в территорию запуганных до смерти идиотов, которыми правят квазидемократические диктаторы худшего нацистского толка. Настоящая война с ними ещё впереди. И будет она не на Украине.