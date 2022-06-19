{ 19 июня 2022 }

Киев меняет Толстого на Драча

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 «Я мечтаю жить на Ямайке — на Ямайке балалаек нет»

 Группа «Комбинация»

Мечты «Комбинации» из 90-х сбывает себе Украина в новом порыве дерусификации. Тщась поскорее превратиться в Ямайку, лишь бы избавиться от ненавистных балалаек, Киев объявил тотальное переименование улиц и площадей, а также начал реформу в музыкальных школах.

На западной Украине всех балалаечников ультимативно переводят на цимбалы и бандуры. В Житомирской области, где к бандуризации отношение посложнее — поступили помягче: транспонировали в класс гитары. Что собираются делать с матрешками, кокошниками и щами — пока загадка, но беда свихнувшихся в украинцев малороссов как раз в том, что под русским они справедливо признают далеко не только щи, а и почти что всё за пределами кизяковой мазанки, бандуры, бандеры, да борща в шароварах.

Поэтому перечень улиц, требующих нового имени, тревожно огромен. Убирают Гагарина, Булгакова, Пушкина, всех украинских маршалов, генералов и пионеров-героев, площадь Льва Толстого хотят назвать именем Драча, а среди других кочующих кандидатов — бандеровские отбросы, полуграмотные свидомые поэтюки, Рейган, Черчилль да Эйзенхауэр. Ну что ж поделать, если за пределами Русского мира украинская тропа столь мала, что даже на улицы пары деревень достойных людей не хватит.

Выглядит это бестолковой агонией и издевательством над разве что доставщиками еды и таксистами. Ну и балалаечниками, конечно, которым в этой помеси Ямайки, Сомали и Гондураса места будет все меньше. Другой вопрос, что с такой прогрессирующей госдеменцией на Украине и в целом будем все меньше места. И тут как бы не сбылись другие слова из девяностых — за авторством Бродского, из заголовка.

НЕВМИНКУЛЬТ


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