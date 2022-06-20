Прекращение Литвой российского железнодорожного транзита в Калининград, с точки зрения Литвы вещь правильная и законная. И с точки зрения её, Литвы, кураторов в НАТО и Евросоюзе — правильная и законная. Чего это, в самом деле, туда грузы идут, да идут? Непорядок! Давно пора русским показать их место… Ну и дальше всё, по части антироссийской риторики, что только можно придумать. Интересно, насчёт лишения России доступа к Балтийскому морю и о том, чтобы «загнать русского медведя за Урал» (вариант: «в Сибирь»), в Вильнюсе ещё не говорят? А в Варшаве? Польша же давно на нашу Калининградскую область зубы точит. Как же, Пруссия… Три четверти её Сталин полякам и так прирезал, но им явно мало. А тут такой роскошный шанс!

В принципе, повод к войне, в рамках которой Россия будет иметь все шансы вернуть земли, полученные ею ровно 300 лет назад от Швеции в результате Северной войны по Ништадтскому миру, причём «на вечные времена» и с уплатой шведам бешеной даже по тем временам компенсации полновесной серебряной монетой, Литва дала. Понимает ли это она сама или нет, неважно. Развели литовское начальство старшие товарищи, как лохов, втравливая их в драку с Россией, или это они сами такие идиоты — тоже не суть. Дураков и наглецов, не рассчитавших свои силы, всегда бьют, вне зависимости от того, природные ли это у них качества или благоприобретённые из-за привычки вращаться в плохой компании и её, этой компании, дурного влияния. Тот самый случай.

Помнится, 22 мая 1967 года Гамаль Абдель Насер объявил о том, что перекрывает для израильских судов Тиранский пролив, наглухо отрезав для них выход из Акабского залива в Красное море и блокировав Эйлат. США, Великобритания и Франция как всегда сделали вид, что они ни при чём. Израилю пришлось справляться с ситуацией самому и он с ней справился в течение короткого промежутка времени, с 5 по 10 июня того же года. Потом это мероприятие назвали Шестидневной войной. Ни о чём не напоминает? Кстати, непрерывные разговоры отставных и действующих западных политиков, особенно польских и британских, что «после того, как Россия потерпит поражение на Украине (!) её нужно будет непременно лишить ядерного оружия», из той же области.

Говорить о неизбежности войны по нынешним временам — моветон. Говорить о практически полной неизбежности войны ядерной — тем более. Особенно когда речь идёт о Европе, Соединённых Штатах Америки и их союзниках. По их собственным, несколько странным представлениям, им можно всё, а нам ничего. И вообще, лучше бы мы сами себя повязали по рукам и ногам и добровольно, не причиняя никому из них забот и хлопот, утопились или повесились всей страной на ближайшем суку. Примерно так же, как израильтян в 1967 (и в 1973) собирались «сбросить в море». Так что тут один выход: бить так сильно и так жёстко, чтобы мыслей таких ни у кого больше не возникало. Нету из сложившейся ситуации другого выхода. И не было его никогда.

Речь при этом не об Украине, не о Литве и даже не о Польше с Германией и Францией, которые нам гадят ничуть не меньше, чем бывшие «братские советские» и почти все восточноевропейцы (Венгрия и Сербия в стороне, так и спасибо им за это, зачтётся). И, по крайней мере пока, не о Финляндии и Швеции, разменявших свой нейтралитет даже не на чечевичную похлёбку и не на обещание дать её понюхать, а вообще непонятно на что: нулевая безопасность при гарантированной крышке гроба которая, когда война грянет, над ними захлопнется. Они пока и без нас со своим вступлением в НАТО на неожиданно всерьёз упёршуюся Турцию напоролись. А также (пока) не о Японии. Речь о Великобритании и Соединённых Штатах. Центры принятия решений там. Командуют всем происходящим оттуда. Очень странно будет, если они в итоге так и останутся в стороне.