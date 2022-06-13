Новый «Мак-Дак»

Свершилось! Объявили народу о том, как теперь будет называться «Мак-Дональдс», который, вроде как, из России ушёл (о чём масса идиотов по всему миру торжественно сообщила, как о конце света в отдельно взятой стране), но на самом деле у нас остался, как всегда в таких случаях с большим бизнесом и бывает. В том же Иране в своё время с «Кока-колой», да и много где ещё то же самое было. Торговые точки на своём месте стоят, комбинаты, на которых производится товар, тоже, логистические цепочки никто не трогал, персонал обучен и готов продолжать работать на своих местах, менеджеры-управленцы тем более… В общем, нормальное кино. Никаких революций, никаких катастроф, все спокойно занимаются своим делом. Сменился логотип и название, да пара позиций из меню ушла. Ну и Б-г с ними. А что до замены американской газировки на российскую, так и вообще неожиданно удачно вышло. Здоровее народ будет. И намного.

Насчёт названия, конечно, ребята перемудрили. Или недомудрили, что, в общем, то же самое. Если «сгоняй, возьми в Мак-Даке…» — произносится легко, то на «давай съездим во «Вкусно и точку», перекусить», язык заплетается. То ли не особо напрягались, когда придумывали и ляпнули первое, что владельцу в голову пришло, то ли на профессионалах решили сэкономить. Чего им, в самом деле, за такую фигню, как название, платить? Ну, или дело обстоит грустнее и новые владельцы нашли-таки «специалистов», которые им это странное для какого угодно заведения общественного питания словосочетание и впарили. Тогда и в самом деле не исключено, что за реальные деньги… Лучше бы уж они его «Винни-Пухом» назвали, «У Владимира Владимировича», «Булочки Мэрилин Монро», или ещё с каким весёлым подвыподвертом. Хоть положительные ассоциации в подсознании клиентов пробуждали бы, что ли…

Впрочем, не суть. Всё равно народ «Мак-Дак» либо называть будет, как привык (Тверскую и Дерибасовскую при советской власти сто раз переименовывали — не прижилось), либо сократит до удобной в устной речи формы. Может, их по прошествии времени, просто «Точками» называть будут, может «Вкусноточками» или вообще «Вкусняшками» — если, конечно, качество не испортится. Тут ведь дело в первую очередь, помимо него, во вкусах, к которым люди за 30 с лишним лет привыкли, и в стиле обслуживания. Три кита обжорного дела: качество, вкус и сервис. Которые, к слову говоря, в российском «Мак-Дональдсе» всегда были на порядок лучше, чем в самой Америке, где многие из заведений этой сети, по крайней мере в больших городах, в настоящее время — чистой воды бомжатник. Ну — это специфика той или иной страны, ничего не поделаешь, сказывается. И в этом смысле Россия выступала всегда очень достойно. Автору есть, с чем сравнить. От Франции до Израиля и от Омана до Канады…