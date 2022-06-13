Натолкнулся в интернете на оживлённую дискуссию: что делать, если дорогу перешла чёрная кошка. Ну, тоже нормально. О чём только по нынешней поре суеверные люди не рассуждают… Как, впрочем, это всегда и было. Война, не война, монархия в стране или республика, тирания нынче в мире в моде, олигархия или демократия, которая при ближайшем рассмотрении ничуть не лучше всех остальных систем общественного устройства, но волнуется обыватель об одном и том же. Как увеличить грудь (худосочные девицы) или мужское достоинство, похудеть или, наоборот, накачать пресс, изменяет ли муж (жена), почему он (она) не любит мою маму, когда родители поймут, что стал (стала) взрослым (взрослой), почему не слушаются дети, почему дети внуков так по-идиотски воспитывают, почему начальник такой козёл, где перехватить денег до зарплаты… Ну и, понятное дело — насчёт чёрной кошки. Вот же, как застряло в Средневековье в головах у большой массы народа, что непременно надо что-то делать, если тебе невинный кошак дорогу пересёк, так и не выходит до сих пор. А ведь XXI век на дворе!

И если на каждый из перечисленных выше вопросов есть масса вариантов ответов с учётом конкретных нюансов жизни каждого конкретного человека, то с кошкой или котом чёрной масти, который, идя по своим делам, пересёк ваш путь, всё гораздо проще. Кстати, коты и кошки всегда и везде ходят исключительно по своим собственным делам — никто ещё не продемонстрировал человечеству представителя семейства кошачьих, хоть чёрной, хоть полосатой, хоть черепаховой, хоть ангорски-белой, персидско-голубой или сиамско-палевой масти, которые выполняли бы чьё-то поручение или шли на работу. Так вот, если ваши дороги пересеклись, скажи этому древнему и благородному животному «кис-кис-кис» и если оно отреагировало благосклонно, погладь его. Почеши ему за ушком, а если котэ шлёпнулось перед тобой пузом кверху, так и пузико почеши. Только нежно, с пониманием того, что перед тобой не плюшевая игрушка, а живое существо, полное эмоций и чувств. И если оно к тебе, большой ходячий и почти безволосый кожаный мешок, снизошло и позволяет себя приласкать, так и надо это делать, соответствуя торжественности момента.

Кота гладить — не дрова рубить. Тут подход нужен! Благо, у каждого из них свои любимые тайные места, из которых за ушами, животик или под горлышком — только самые распространённые. А если ему хочется, чтобы по спинке (только не против шерсти, а по ней)? Или вот именно сейчас есть настроение, чтобы ему на левой передней лапке пальчики погладили, пока её вытягивают, растопыривая эти самые пальцы и выпуская, а затем втягивая коготки? Или зачесалось правое заднее бёдрышко, которое подставляется под почёсывание по точно рассчитанной и ювелирно выверенной траектории?! О, тут не только знать и понимать котэ надо, тут его надо чувствовать, как чувствуешь родного человека. Работает даже на посторонних кошках — проверено. Улучшает настроение, снимает стресс и резко наращивает карму. Не зря у мусульман Пророк Мохаммед, да будет благословенна память о нём, так благоволил к котам. Про что это автор, при всей его аллергии на котов, столь трепетно к ним относящийся, спросит читатель?! Ну, не всё же ему про войну, террористов и политику писать. Иногда надо и душой отдохнуть…