О «единой Европе» и современных теориях по этому поводу

Разобраться в отношениях стран, входящих в Североатлантический альянс между собой невозможно не только без хорошей исторической подготовки, но и без доброй старой, ещё советских времён поллитровки. Хотя в некоторых ситуациях и её будет мало. Скажем, Греция и Турция де-факто — смертельные враги, хотя де-юре они союзники по НАТО. И если Эрдоган напрямую обвиняет греков во лжи, когда те заявляют, что строят военные базы на островах, прилегающих к турецкому побережью, «против России», подозревая их в том, что базы эти будут использоваться Афинами против Анкары, когда та начнёт всерьёз пересматривать границы средиземноморского шельфа, на которые распространяются её исключительные права добычи углеводородов, в рамках проекта «Голубая родина», то греки к Турции имеют не меньшие претензии и боятся столкновения с ней смертельно. И, кстати, не без оснований. Если бы статус кво в Восточном Средиземноморье Америка силой не поддерживала…

Но это ладно. Давняя «любовь». Сколько у греков, болгар и всех прочих соседей Турции к ней счётов, ещё за старые, имперские времена, сколько у Турции к ним за притеснения ими собственных этнических турок во времена обретения независимости — отдельная тема. Очень, кстати, напоминающая о печальных вариантах судеб русских и русскоязычных на руинах Советского Союза. Пока, за исключением Украины, процессы там идут без больших эксцессов, но, судя по Прибалтике и настроениях во всех остальных ещё недавно братских советских социалистических республиках, кроме, пожалуй, Белоруссии, ждать можно чего угодно. Однако это ещё впереди. А вот у Венгрии и Румынии всё накаляется на глазах. Трансильвания — такой узел конфликта, что без большой драки его не развязать. И это и в Будапеште знают, и в Бухаресте. И, кстати, в Вашингтоне. Темешвар — это исторический венгерский город, или всё-таки румынская Темишоара? А ведь это чистой воды Европа, хотя и Восточная… Впрочем, на Балканах с границами вообще так же кисло, как и в Закавказье. Одна проблема отношений Косово и Сербии чего стоит!

При этом никакое общее членство в НАТО и Евросоюзе никого от будущих военных столкновений не спасёт, как и наличие общей религии. Насчёт последней вообще всё до крайности запутанно. Та же Румыния — страна православная, как и Греция, Болгария, Молдавия, Украина и Грузия. А какие у всех них отношения с Россией? Нет, теоретически, если говорить о народах… Хотя и с народной любовью тоже плохо. Украина доказала, что раскол и по семьям может пойти — и какой! До смертоубийства. Но если говорить без красивых и, как теперь ясно, совершенно завиральных теорий, опираясь на простые факты: кто где против кого военные базы и укрепрайоны строит, с кем против кого в союзе, какие законы принимает и как к итогам Второй Мировой войны и послевоенному наследию относится… Выходит по всему, что православная до мозга костей Румыния для России — враг, да и все вышеперечисленные страны, как минимум, нам не друзья, а исконно католическая Венгрия — вполне себе неплохой партнёр и в ситуации с Украиной потенциальный союзник.

Насчёт славянского единства — то же самое. Польша для России сейчас враг, почище Соединённых Штатов, Великобритании или Украины. Чехия — почти на таком же уровне, только она не до такой степени на всю голову отморожена. При этом ссылки Праги на 1968 год, как оправдание их нынешнего политического курса, гроша ломаного не стоят: вот у венгров восстание 1956 года было — так это действительно было восстание и давили его наши безо всяких сантиментов. Война ещё слишком в памяти свежа была. Да, кстати, и в войну — как Венгрия с Красной армией в качестве союзника Третьего рейха воевала, и как чехи немцев на раз сдали? Две большие разницы. Так что, всё в мире относительно и зависит исключительно от конкретной ситуации в конкретный исторический момент. Силён ты или слаб, победил в войне или проиграл, достаточно умён, чтобы понимать, как мир устроен, или глупо и наивно веришь в этническое, национальное или конфессиональное единство, которое только для университетских теорий хорошо, да для политологов — под свои враки из начальства бабло на прокорм себе вышибать…