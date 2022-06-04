Лебледячий ставок

В славной цитрусовой окраине под названием Португалия все еще пытаются осмыслить большое искусство, забытое там несколько веков назад. Решили приобщить народ к русскому балету (португальский аналог больше известен под названием «футбол»), погуглили тренды и пришли к чрезвычайно свежей идее: заменить «русский» на «украинский».

Местные девочки-дизайнеры в перерывах между сбором оливок закрасили буквы в цвета украинского флажка, назвали «Лебединое озеро» украинским балетом и разве что Чайковского переименовать в Шевченко не успели, заспорив, Тарас его зовут или Андрей, и чуть не опоздав на вечернее орошение апельсинов.

В общем, как мы сразу и предупреждали. Из Украины будут пытаться делать вместоРоссию, тупо приписывая все достижения нашей большой русской цивилизации ее западной отсталой окраине. Тут португальцы, как вечно комплексующие «недоиспанцы», смогут заодно потешить и свои комплексы, видимо, надеясь заодно привлечь на балет и миллионы Одарок с Тарасами, по традиции засевших на местных урожайных полях.

Отличный план. Надежный, как португальские часы, португальский АК и португальская пунктуальность.