Интересно, что ответила спикеру украинской Рады Стефанчуку министр (министерша?) обороны Германии Ламбрехт, когда он у неё подлодки запросил? Старый, как советская власть, анекдот про «подводную лодку в степях Украины», она вряд ли могла припомнить — не её тема. Хотя Меркель, которая, как-никак — человек из старшего поколения, родилась и выросла в ГДР и в Советском Союзе бывала, в то числе на Украине, вполне эту майсу помнить может. Правда, не очень понятно, зачем сейчас Украине субмарины немецкой постройки? Контроль над побережьем Азовского моря Киев потерял полностью, выход к Чёрному морю может потерять в любое время… По Днепру их туда-сюда гонять, что ли? Так туда ещё откуда-то попасть надо!

В целом — нормально. Вполне укладывается в буйноцветущую фантазию потомков великих укров, они же древние шумеры, они же, согласно бессмертному творению Миколы Галичанца и других создателей современной украинской историографии, победителей ассирийцев, персов, греков, македонян, римлян, гуннов, татаро-монголов, турок, поляков, немцев и всех прочих диких москалей. Если великой державе положено по статусу иметь на вооружении подлодки (лучше всего ядерные и сразу с крылатыми ракетами), так и чего их у немцев не попросить? За спрос денег не берут, тем более, о деньгах в общении с украинцами речь вообще не идёт и идти не может. Так пускай поставляют, на халяву! А то ишь, танками, БТРами, ПЗРК, ПТРК и прочими беспилотниками отделаться хотят!

Нет, конечно, спасибо ФРГ и за это, да и беженцев украинских Германия исправно принимает, хоть и не в таких масштабах, как Польша и другие приграничные с Незалежной страны, но хотелось бы ещё и подлодок. А также корветов, фрегатов, вертолётоносцев, десантных кораблей, да и пара-тройка авианосцев тоже бы не помешала. И ещё истребителей, ракет баллистических, десяток-другой атомных бомб и денег побольше. А также, принять наконец-то Украину в НАТО и ЕС (давно обещали — чего тянуть?!), построить на её территории вдобавок к военно-биологическим лабораториям, сеть баз НАТО и отбить у России Крым, Донбасс и все те земли, которые сейчас русскими заняты. Мечты, конечно, фантазийные, но это же спикер Рады. Чего ещё от него ждать?