{ 1 июня 2022 }

Пиратский «Скорпионз» заменит Билана

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Кому сейчас не позавидуешь — это РАО. Нас так долго учили любить запретные творческие плоды непременно за деньги, обязали платить авторские отчисления чуть ли не за слишком громкое исполнение дома на караоке. А тут — бац: оказалось, что это игра с односторонним движением, и правила существуют, лишь пока удобны «джентльменам». Что в такой ситуации сделал народ? Правильно.

По данным аналитиков, за март-май число заказчиков каталогов популярной музыки, за которую нужно ежемесячно отчислять авторские вознаграждения в РАО и ВОИС (мировой аналог), упало в 2,4 раза в годовом выражении. Проще говоря, пока стриминги, издательства и киносети трясутся, мечтая не обидеть белого господина, сторонний бизнес быстро сориентировался и перестает платить за музыку, которой нас якобы лишили ее правообладатели.

По итогу может сложиться совершенно комичная ситуация, когда почти во всех заведениях будет звучать преимущественно или целиком зарубежная музыка. Зачем платить в РАО за право поставить Билана с Лазаревым, если можно совершенно бесплатно включать или петь «Квин», «Рэдиохэд» и «Скорпионз»? В песне «Винд оф Чейндж» все равно слова поменяли, так что вариант с «Москвой» можно считать военным трофеем — раз уж сами музыканты возомнили себя солдатами.

НЕВМИНКУЛЬТ


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