{ 1 июня 2022 }

«Новая волна» России не нужна

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Как страдали организаторы, как страдали, что не могут из-за пандемии провести очередной конкурс или фестиваль. А теперь вроде ковид затаился, но конкурсы и фестивали продолжают отменяться. Очередной жертвой стала «Новая волна».

Официально конкурс перенесен из-за проблем с логистикой – многие, дескать, не смогут приехать в Сочи. И возникают вопросы: многие из кого? Из каких-нибудь испано-прибалтийских фаворитов Игоря Крутого? У нас точно не найдется в стране достойных молодых исполнителей, чтобы провести поистине «Новую волну»?

Вопросы, впрочем, риторические, конечно. Проблемы с логистикой очень просты: в случае проведения подобного российского конкурса у дирижера нашей эстрады и самого конкурса Игоря Крутого – наверняка возникнут логистические трудности при возвращении домой, в Нью Йорк.

Старой волне все сложнее притворяться новой. И новой пора подниматься самой. Иначе так и останется безмолвным и безликим донором старой.

НЕВМИНКУЛЬТ


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