Бондарчук расскажет о войне и мире

Сын молчит, хоть отец расскажет. Языком своего творчества. После цифровой реставрации изображения спасать кинотеатры от разорения пришла киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Про кинотеатры, кстати, не для красоты заикнулись. Неформальные опросы показали, что, несмотря на заслуженный культовый статус картины, целиком посмотрело ее не так уж и много людей — все-таки 4 серии мощного эпоса, еще и по роману, прочно вбитому в самые славные школьные дни нескольких поколений… Реально не каждый садился смотреть, хотя почти все причмокивают: «О, это круто, да, «Оскар», Бондарчук, бюджет, батальные сцены…».

Ну вот и пришел идеальный момент все это оценить. На большом экране, во времена новых боев и героев, в унисон натянутым нервам… Раз дети подвели — давайте смотреть хотя бы отцовскую классику. А иначе для чего нам кинотеатры? Попкорна и дома натрескаться можно.