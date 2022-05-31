Машу Шукшину — в министры Культуры?

Это редактор журнала «Лучика» предложил. Я искренне люблю читать статьи этого мудрого человека. И «Лучик» обязательно выпишу своей внучке.

А тут меня как-то перекоробило. Машу — в министры в самый либеральный ресурс? Который активно — и с наслаждением — перемолол ВСЕХ пророссийских деятелей. Полакомился от души Мединским. И не просто так, а заляпав грязью его репутацию. И теперь умный и честный человек, который и пошел-то войной только на пару-тройку особо одиозных театров и который спровоцировал визг Кости Райкина, дескать, денег дайте и идите сами знаете куда — вот этот человек только почесывает макушку — как же так? Ладно либералы, но народ-то — почему?

А потому. Любит наш народ одним ухом слушать «эхо», «дожди» и так далее По привычке. Ничего их не учит.

И все же — о Маше. Все мы помним ее активную деятельность против вакцинации. Я еще писал статью об этом, дескать полнейшая труха в голове. Две простейшие мысли соединить не может. С одной стороны — абсолютно искусственный вирус и совершенно оголтелая кампания. Но с другой — вакцина, которая снимает риск заражения (да, не всегда. Презерватив тоже гарантию не дает, но все же) и мягкий карантин. Все все понимают, но пенсионеров жаль, да и с ВОЗ — шутки плохи.

Ей — Маше — это было до лампочки. Нет — и все. Мировой заговор (с чем я абсолютно согласен) и вакцина от дьявола.

То есть Мария себя показала абсолютной сектанткой. То есть из породы боярыни Морозовой. На казнь повезут — а своим принципам не изменит.

И тут у меня щелкнуло — а ведь прав редактор «Лучика».

Именно такой там человек нужен — бескомпромиссный. Ни Михалков, ни Бурляев, ни Поляков — не потянут. Там надо безжалостно гидру рубить.

Без знакомств и связей, без жалости и сожалений. Во имя идеи.

Поэтому я — за Машу.

Сектанты иногда очень даже в тему бывают. А уж красивые сектантки — это просто песТня.