{ 4 июня 2022 }

Русские поддерживают Россию

Рубрики: [ВКонтакте]  [политика]  

Увидел очередной взволнованный либеральный пост с цифрами опросов в поддержку «спецоперации» — у вциома 72, у иноагента левады, кажется, и вовсе 77, — и сразу вспомнил смешной монолог Венедиктова в недавнем эфире.

Венедиктов говорит: я тут встречался с латвийским послом, и он жаловался мне, что русскоязычное население Латвии поддерживает Путина. Как же так, мол, агрессия, Евросоюз, Прибалтика, рай, а эти русские — все равно за. Его, латвийского посла, это душевно ранит.

Ну и дальше про то, как это странно, сложно и драматично, и как же все-таки достучаться до этих людей, как сделать так, чтобы они передумали и тп.

Я слушал это все и смеялся.

Intelligentsia бьется головой об трухлявый пень, и не дает себе труда понять элементарное, буквально как Волга с Каспийским морем и лошади с овсом и сеном, — Русские поддерживают Россию.

И еще проще.

Любому человеку естественно поддерживать свою страну в трудный момент. Если, конечно, это действительно его страна (а это, как мы убедились в случае с «нашей» intelligentsia, совсем не всегда так, да и с русскими по отношению к Латвии все непросто).

Но если весь западный агитпроп не может победить это простое чувство национальной солидарности вне наших формальных границ, то легко понять, что здесь украинской машине спама тем более делать нечего.

И куда разумнее было бы не ломать руки, надрываясь — ну как же так, ну как они могут, — а закрыть глаза, представить, что это воюет Израиль, и тогда быстро окажется, что все эти семьдесят плюс процентов — на своем месте.

Дмитрий Ольшанский


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