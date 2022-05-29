Про ЕГЭ. И зачем он нужен

Скажу банальное — советская школа развивала аналитическое мышление. Как сейчас понятно — у кого-то развила, у кого-то нет. Но пыталась.

Что такое это аналитическое мышление? А это очень просто — вот есть статья, в которой основная мысль, которую хочет донести автор. Ну например, что бабушка с картошкой, которую она продает — это не стыдно. Мало того, это нормально.

Обычно основную мысль улавливают 50 процентов — они начинают спорить, так это или не так..

Остальные 50 — вспоминают жареную картошку, как их обманула такая бабушка, всучив вместо картошки что-то, переходят на картошку в супе и пюре и так далее.

Это очень удобно — народ именно так надо научить, чтобы они не могли видеть проблему или основную мысль. А разменивались на детали. Тогда опасность всяких манифестаций, революций и так далее плавно сойдет на нет.

В Европе это уже очень активно использовали — люди там съедают детали. Основную мысль они раскопать уже не в силах.

Так вот ЕГЭ — это такой психологический метод. Вы должны предмет знать лоскутно. Как в мозаике. Но составить эту мозаику вам не нужно. Да и не позволят.

Моя знакомая, преподаватель журфака, как-то рассказывала о творческом конкурсе. Это обязательно. Раньше темы были просты и понятны. «С чего начинается Родина», например. По эссе можно сразу понять умение логически мыслить и высказывать это на бумаге, грамотность и уровень интеллекта.

Потом заменили на креативную находку. Эссе-интервью. То есть автор должен взять интервью у литературного героя.

Подразумевалось, что будущий студент путем умных вопросов сможет увидеть главную проблему Чацкого или неумение встроиться в общество Обломова.

Правда, говорит моя знакомая, такого ржача на кафедре не было давно. Когда читали эссе.

«Анна Каренина» — интервью

Почему вам не нравился муж? Варианты ответа — не давал денег, занимался насилием в семье (бил), пьянствовал, был равнодушен к супружеским обязанностям.

«Горе от ума» Чацкий (пишет юноша)

Интервью — «карету мне, карету».

Какую карету вызвал Чацкий? В чем отличие почтовых карет от личного транспорта? Как было поставлено обслуживание карет их гарантия? Откуда выписывали запчасти? Какие удобства могли себе позволить пассажиры кареты?

Вот как на это реагировать — вопрошает моя приятельница?

Я сказал, что с юмором. Тридцать лет даром не прошли. Это как у Филдинг в ее бестселлере про Бриджитт.

Там руководитель ТВ, воздев ручки, бегает и выстраивает логический ряд по Кембриджу — “праздник 9 мая — радость, возбуждение, — фейерверки, петарды». Что из этого следует — возбуждение — пенисы, петарды — опасность ожога.. Следовательно, ожог пениса.. Ищите мне такого пострадавшего с празднования 9 мая.

Что еще можно сказать?