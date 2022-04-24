На Западе испугались «Машу и Медведя»

Немецкий журналист, чье имя даже пиарить не станем, заявил, что маленькая девочка Маша напоминает ему плачущих старушек Мариуполя. И что всё это снимают, чтобы изменить точку зрения европейских детей о Западе. Медведь, к примеру, такий милый, чтобы Россию не боялись.

Мультсериал снимают с 2009 года. 13 лет, значит, не было пропаганды. Но стоило начаться спецоперации на Украине, как её тут же усмотрели. Говорите, что с тошнотой смотрите? Так никто и не заставляет. Но самое смешное — хейтеры призывает не запрещать мультсериал, потому что это только подогреет к нему интерес. Вот только при таком подходе этот интерес будет подогреваться и безо всяких запретов. Тем более, что мультик во всех отношениях классный и абсолютно безобидный. Людям он просто нравится.

Классическая форма проявления политической цензуры. Чем более успешен нейтральный проект, тем больше он испытывает гонений. И вообще, это не в мультфильме признаки российской пропаганды. Это в некоторых западных СМИ признаки умственной отсталости и помешательства. Маховик отмены всей русской культуры уже запущен — и кто знает, какие произведения под него еще попадут.