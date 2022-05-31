Агентство праздничной магии

Фестивальное движение «Петровские музыкальные Ассамблеи» взяло старт в Воронеже, где 350-летие со дня рождения Петра Первого отпраздновали на зависть дню города. Именно отсюда началась череда праздничных фестивалей, которыми во многих городах России отметят славную дату.

Особое внимание конкретно воронежского этапа заслужила премьера анимационного фильма «Приключения на Адмиралтейской площади», созданного уже на весь мир знаменитой студией Wizart Animation при поддержке местных властей. По сценарию, Ворона-колдунья отправила новых героев Ваську и Бульку (да, это тоже не люди) в эпоху, когда на реке Воронеж император Петр I начинал строить самый первый регулярный военно-морской флот России. Под приключения и сбывающиеся мечты (погонять на паруснике) Васька и Булька прямо от Петра узнают все главные секреты парусного флота.

Показ состоялся в кинотеатре «Спартак», региональная пресса, как водится, сыплет похвалы и восторги, ну а мы лишь отметим, что приобщение детей к истории страны через яркие мультфильмы от больших мастеров — должно перейти их праздничной категории в системную.

При всем понимании, сколь сильно мешает рутинизация творческого процесса яркости красок в головах аниматоров.