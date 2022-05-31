Манюня и пустота

В июне полным метром выпустят «Манюню». То есть склеят серии в один фильм и заработают теперь еще и в кинотеатрах, а назовут всё подарком ко Дню защиты детей. Андреасяны как есть в чистом виде и собственном соку.

Специально глянули несколько серий еще телевизионной версии и вынуждены предупредить: если до вас доносилась уже восторженная молва о «Манюне» — разделите ожидания примерно на сорок, потом еще немножко поторгуйтесь и снова разделите примерно на столько же. Иначе есть риск осознать себя внутри истории буквально ни о чем, рассказанной буквально никак. И ни обаятельная мордаха Манюни, ни чудесные виды Армении, ни дружба народов не спасают от пронзительной скуки, туманом окутавшей каждую секунду хронометража.

На фоне этой дикой пустоты неважно даже, чьих тут рук дело неуместно современная лексика, странные акценты на пуках, кучах, клизмах, моче и свадьбах с ослами — до книги руки пока так и не добрались, поэтому критиковать еще и ее пока точно не станем, благо Андреасяны у нас те еще «перепеватели Карузо». Как именно адаптация книги выглядит всё удручающе: актерская игра завидует «Ералашам», а реплики — книжны на слух. Как раз особенно жаль, если из-за никакого киновоплощения пострадает еще и книга, пусть, если верить отзывам прочитавших, рядом с великолепным изяществом детских рассказов Фазиля Искандера история Манюни и близко не валялась.

Главное же здесь совсем в другом: всё это продолжают смотреть, читать и слушать. Можно только представить, сколь огромен сейчас читательский и зрительский запрос на тепло-ламповую детско-ностальгическую атмосферу, если реально многие клюнули даже на столь незатейливую пустышку. И если Манюня своим успехом пробьет дорогу действительно интересным и одаренным однокашницам — значит, не зря мы смотрели, как постоянно писающиеся горные девочки влюбляются в тридцатилетних йогинов из Москвы, чтобы принести им в подарок навозную кучу.