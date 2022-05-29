Билл Гейтс ждет новую пандемию в ближайшие 20 лет

Когда Билл Гейтс — не самый большой специалист в медицине, хотя и чертовски богатый и широко известный в мире человек, внезапно начинает давать прогнозы, насчёт вероятности новой пандемии в ближайшие 20 лет, да ещё с уверенностью заявляет, что обезьянья оспа, вокруг которой сейчас поднимается очередная волна информационного психоза, ею НЕ будет, становится как-то тревожно на душе. Может, он что-нибудь знает? Или, что хуже, планирует? Наконец, с учётом того, что теперь известно про разбросанные по всему миру американские биолаборатории с их военными исследованиями, в чём-то абсолютно уверен? Не зря же именно Гейтса все сторонники теории заговора в мире обвиняли в причастности к какому-то, явно мутному бизнесу на пандемии коронавируса…

«Жидкое чипирование», о котором в основном шла речь, когда поминали Гейтса, конечно, чушь собачья: слишком уж оно было бы дорого и бессмысленно, но дыма без огня не бывает. Репутация у Америки и её руководства, политического и делового, теперь такая, что её уже не отмоешь. Так что, когда Гейтс высказывает предположения, насчёт появления «биологического терроризма», результатом которого может быть распространение какой-то, неизвестной пока никому смертельной заразы, одновременно в целом ряде стран, ему поневоле веришь. Так и хочется спросить, не «воспоминания ли это о будущем» случайно и не в курсе ли он сам, кого имеет в виду… Только некого. Гейтс не ответит. У Уильяма Бернса бы, как нынешнего директора ЦРУ, поинтересоваться, так ведь тоже не ответит. Секретность, то-сё… А он, как раз, может знать, о чём речь!

Что до рекомендации создать всемирную «скорую помощь» на основе ВОЗ, для чего необходимо резко увеличить финансирование этой структуры, никто не мешает Гейтсу отдать на это собственное состояние и попытаться поагитировать коллег-миллиардеров, чтобы те к нему в этом присоединились. Только кто же теперь американцев или тех, кого они контролируют, к себе с какими угодно благими намерениями, шприцами и таблетками в страну запустит?! Для этого совсем уж идиотами нужно быть, которым хоть кол на голове теши, они ничему не учатся. Да и наших ребят там не будет. У крупного бизнеса, в том числе международного, всё отобрали, притом, что эти как раз в программах такого рода участвовали, стремясь причаститься к западной благотворительности. Да и как наши вакцины против коронавируса на Западе «сертифицировали» — тоже урок. Так что тут каждый будет сам за себя…