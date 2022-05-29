«Нетфликс» решил, что уж «Очень странных дел» россияне точно не заслужили, и окончательно ушел из нашей страны. Если раньше блокировался только вход, но дальше, проскочив с VPN эту фазу, можно было обходить бан с помощью иностранных аккаунтов, то теперь VPN нужен на всем протяжении пользования.

Немаловажный сигнал, кстати. Компании сейчас явно начинают делиться на лишь формально, внешне поддерживающие санкции и на те, кто упрямо рвет с русскими все связи. Многим из нас бы очень полезно было посмотреть на ситуацию так, будто все западные игроки пошли по второму пути. Чем раньше поймем неизбежность разрыва, тем больше свободы получим сейчас, не тратя силы на попытки сохранять видимость зоны комфорта.

В конкретно этом случае всё просто: ушел офис «Нетфликс», но не его контент. И государство, вообще-то, подсказало замечательный путь для всех, кому гордость или снобизм не позволяют «опускаться до пиратства»: смотрите всё, что нашли, а деньги пересылайте на какой-нибудь связанный с правообладателем или его детищами счет. Или на благотворительность. Или в Мариуполь. Или на донаты создателям удобных версий VPN.

Это очень неравнозначные адресаты, но и люди ведь разные.