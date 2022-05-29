Ну что же, Франция и Германия сказали России своё веское слово. Макрон и Шольц пообщались с Путиным и потребовали (попросили, попытались провентилировать вопрос, высказали надежду на…) отпустить (!!!) на свободу сдавшихся в плен на «Азовстали» нацистов. Фантастика, а не просьба! Ну, и ещё зерно украинское им нужно из этой страны вывезти. Что называется, хоть хлебушку кусочек напоследок дайте! Как там в «Золотом ключике» было, насчёт «трёх корочек хлеба» у лисы Алисы и кота Базилио? Только харчевня была «Три пескаря», а не «Бундесканцлерамт, Елисейский дворец и Белый дом». А так, всё совпадает почти в деталях. Что им на эти дурацкие хотелки ответил Кремль в лице российского президента, не суть. Что надо было, то и ответил. Но выглядели европейские лидеры не просто жалко, но и исключительно глупо. Хотя, им не привыкать…

Насчёт зерна, тут как раз особых вопросов нет. Коридор гуманитарный российский Черноморский флот иностранным судам, заблокированным в украинских портах даёт? Даёт. Причём регулярно. И не наши их там, в этих портах удерживают, а украинцы. Называется «тактика живого щита». Применяется ВСУ сплошь и рядом, в отношении иностранных граждан с особым удовольствием: если кто-нибудь из них погибнет, Россию в этом будет обвинять вся западная пропаганда. Не Зеленского же! Так что кто, как и по каким контрактам будет то зерно грузить и каким образом, как и у кого именно суда, призванные доставить его на мировой рынок, будут получать разрешения на выход в море — не наш вопрос. Чего с ним к Путину приставать? Хотя похоже, что он теперь в этом мире отвечает за всё, включая своевременное наступление Рождества и Нового года.

А вот другая просьба евролидеров интересна по-настоящему. С чего это вдруг такое беспокойство и такая трогательная забота о судьбе именно боевиков «Азова», притом, что в плену находятся многие тысячи украинских военнослужащих и никто из них никогда никого из морочащих ныне российскому Первому голову не волновал. Ни морпехи, ни тероборонщики, ни представители других подразделений, видов и родов войск. И вдруг, когда сдались именно «азовцы» — возьми, да выпусти их поскорее на свободу! Даже как-то неудобно перед остальными военнопленными и перед населением Украины… Социально близки западным лидерам именно эти сволочи, что ли? Ну, наверное так. Как-никак, у Шольца дедушка был ССовец. Родство душ. Что до Макрона, помнится, Рейхстаг обороняла дивизия СС «Шарлемань». Храбро сражались с нашими бойцами тогда французские ССовцы. Вот их пепел, наверное, и стучит в его горячее французское сердце…