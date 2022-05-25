Идея о ликвидации на территории ФРГ всей имеющейся там в настоящее время газораспределительной сети, к которой подключено более 40 миллионов абонентов, хотя целым рядом немецких ведомств, организаций (особенно имеющих отношение к промышленности) и потребителей и была встречена в штыки, поражает своей простотой и гениальностью. Действительно, что может быть более эффективным для отказа от российского газа и разрыва всех экономических связей Германии с Россией, на чём настаивают упёртые в эту идею до идиотизма американцы и их местные шестёрки из правительственной коалиции, чем полное уничтожение самой возможности разводки по территории страны природного газа! Нет сетей, нет проблем. Главное, не забыть каждый раз, демонтируя очередной кусок Германии, сказать: «Получи, Путин!» — как местные «зелёные» с присущим им истинно немецким чувством юмора рекомендуют. Всё-таки, хорошо иметь дело с немецкими политиками. Хоть посмеяться над ними можно вдоволь.

Да, уничтожение газовораспределительной сети будет до крайности дорого и ничем, кроме фантастически идиотской и совершенно бесхозяйственной авантюры не выглядит и выглядеть не может. Абсолютно суицидальная затея. Все создатели нынешней Германии, начиная с канцлера Бисмарка, в гробах переворачиваются. Но с другой стороны, что ещё можно сделать, если «альтернативная», «зелёная» и какая угодно прочая модная нынче энергетика, как её ни протаскивай, не прокатывает, хоть тресни? Прокатить она и не может, поскольку никакой экономики за этими проектами нет, но люди же старались! Десятилетиями врали, подтасовывали факты, затыкали рты скептикам и специалистам, изошли на PR и заморочили половину планеты сказками про «глобальное потепление», от которого их низкоэффективные, неутилизируемые и дико неэкологичные ветряки, солнечные батареи и электромобили всех вот-вот спасут… Что им теперь, обратный ход давать, что ли?!

В принципе, почему бы и нет? Если Германия хочет вернуться по уровню своего развития на столетия назад — не в каменный век, так совершенно точно в доиндустриальную эру, кто ей может помешать? И почему ей вообще нужно мешать? Только тогда уж немецким политикам и чиновникам в своих рекомендациях и действиях нужно быть последовательными до конца. Рушить, так рушить. Начать, конечно, можно и с газораспределительных сетей, но останавливаться на этом ни в коем случае нельзя. Электрические сети необходимо ликвидировать сразу же, как только немцы покончат с газом. Заодно экономия у населения автоматически возникнет: нет тока, не за что платить. Ну, и с телефонами уж, заодно, в том числе мобильными, от которых одно зло, и с интернетом. С водопроводом и канализацией, опять же… Это же сети? Сети. Ну, так и зачем они новой, экологичной Германии? Не страна получится, а мечта Греты Тунберг! Ещё аэродромы разрушить, порты, мосты и железные дороги разобрать, и вообще идеал! Получи, Путин!