Джо Байден путается в словах и не узнаёт людей

Всё-таки молодец, Джо Байден, президент американский! Ездит по всему миру, заявления делает… Да, путается в словах и не узнаёт людей, едва передвигается и вечно пытается поздороваться с пустотой… Но, может, она ему отвечает, просто этого никто, кроме него самого не видит и не слышит? К примеру, в Японии поддержал её в качестве будущего постоянного члена Совета безопасности ООН (чёрта с два она при сложившемся раскладе в отношениях с Россией и Китаем этот статус получит), напомнил о необходимости повышения обороноспособности этой страны и попутно объявил, что Америка будет защищать Тайвань (надо понимать, от Китая). Там ещё много чего было, в его азиатском турне, но в целом посыл понятен: Америка начинает второй раунд Третьей Мировой войны, идущей пока что в основном в сфере экономики и немного — на Украине, в режиме прямого силового противостояния Запада с Россией. Только теперь на повестке дня Китай.

Специалисты уже окрестили предложения американского президента азиатским партнёрам его страны «приглашением в клуб экономических самоубийц», имея в виду происходящее в Европе, которой американцам удалось выкрутить руки, похоронив не только все результаты послевоенной нормализации отношений западноевропейцев с Москвой, но и европейскую промышленность как таковую, которая отрыва от поставок российского сырья и энергоносителей не переживёт. О сбоях в сельском хозяйстве, международной логистике, туризме и всём прочем и говорить не приходится. О фактическом возрождении в Европе нацизма и растущей угрозе ядерной войны, тоже. И это, к сожалению, фирменный стиль Соединённых Штатов, которые в своём общении с окружающим миром придерживаются принципов, изложенных в старом еврейском анекдоте о том, может ли синагога дать что-нибудь хорошее молодому человеку…

Для тех, кто не в курсе, ответ раввина на этот вопрос был честен, но неоптимистичен. “Хорошего? Ничего. Но нагадить может столько…” Вот и с Соединёнными Штатами как партнёром получается именно так. И это столь же неотъемлемая часть американской политики, как говядина «Веллингтон» для Гордона Рамзи, лёд для стакана виски, медные заклёпки для джинсов «Леви Страусс» или зеваки-туристы для Бруклинского моста. Ну, не могут иначе американцы действовать в своих отношениях с внешним миром. Устроены они так. И тут, Рейган у них президент или Клинтон, Буш или Обама, Трамп или Байден — совершенно безразлично. Точно также, как придёт в Америке в будущем к власти президент мексиканского или индийского происхождения, еврей или итальянец, женщина или трансгендер какого угодно толка — ничего не изменится. Он же всё равно будет американцем и политика у него будет самая обычная, американская. Та, которую мы описали. Никаких надежд на что-то иное. Понимать надо!