Пиар Галкину теперь не по карману

У шоумена было рекламное агенство, которое благополучно сплыло вместе с его отъездом. Артист закрывает свою компанию «МГ ЛАБ» из-за «отсутствия деятельности, причём этой деятельности нет ещё с пандемийных времён. Общее финансовое состояние четы Галкиных также стремительно хиреет.

И, что характерно — не жалко ни на йоту. Одиозный замок, очертания которого в ночи пугают «крепостных» из деревни Грязи на Ленинградке, продается с большим скрипом. А уж про язык без костей и вовсе нечего дополнить. Между тем, все коллеги Максима, которые поддержали свою страну или хотя бы отмолчались, обойдясь без предательства, у разбитого корыта не остались. Галкина же в России теперь не жалуют, и зрители прежде всего. Оттого и работы нет.

Но самое ужасное для него и для ему подобных в том, что вот когда опустеют закрома, то по коронавирусной привычке с протянутой в сторону государства рукой уже не постоишь. Впрочем, конкретно ему ещё повезло — у супруги пенсия каждый месяц, после 10-го числа.