Нет русских – нет очков

Ассоциация теннисистов почти месяц предупреждала обнаглевших англичан не своевольничать, но организаторы «Уимблдона» настояли на своем и запретили принимать участие в турнире российским и белорусским теннисистам. Наша, дескать, трава, вот сами и решаем, кому отказать.

Ну ваша так ваша. Ассоциация психанула и приняла решение вынести «Уимблдон» за скобки своей чемпионской гонки, лишив главной в этом спорте мотивации — рейтинговых очков. Ясно, что накачанный годами и понтами престиж турнира за один раз не выветрится, да и призовые там остаются солидными, но с точки зрения спорта и постоянной борьбы за звание первой ракетки мира — «Уимблдон 2022» становится просто выставочным турниром: пафосным и прибыльным корпоративом.

Следом за мужской ассоциацией пообещала аналогичные меры и женская. А ведь там вес россиян сейчас не столь велик, как в мужском теннисе (где наши 2-я и 7-я ракетки мира), хотя в двадцатке зато есть две белоруски). Да и вообще пример хороший. Недаром украинские «паны ракеток» уже вовсю заскулили, а британцы выразили разочарование и зловеще подчеркнули, что плетут интриги ведут консультации с коллегами по турнирам Большого шлема (а когда Англия была смелой в одиночку?). Если учесть, что именно англосаксы прочно прихватили эти площадки, будет забавно посмотреть, кто кого прогнет. Вариант с превращением в выставку еще и турниров в Австралии с США был бы совсем шикарным, хоть в столь мощную солидарность теннисистов нам и не верится.

Зато теперь должно стать как минимум стыдно сотням других ассоциаций, движений, учреждений и клубов, которые за своих русских участников заступаться побоялись. И вот тут речь уже совсем не о спорте.