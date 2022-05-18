О подтасовках на последнем Евровидении

Интересно, в беспрецедентных и удивительно наглых и глупых подтасовках на последнем Евровидении, когда организаторы этого конкурса фриков, рассчитанного на расширение их аудитории до общеевропейских масштабов (с окрестностями), буквально перетасовали все голоса, какие только смогли, для того, чтобы результат получился именно таким, каким по их мнению должен был получиться, то есть в пользу Украины, тоже Путин виноват? Ну, или если не он лично, то хотя бы ГРУ? Петров с Бошировым? Лично Шойгу? Россия как таковая, в целом? Не может же такой шикарный, громкий, идиотский скандал на пустом месте возникнуть, должен кто-нибудь за него ответить? Из тех, кто на «неправильной стороне истории» стоит, разумеется. Не сами же шулера, хоть их за руку на месте преступления и поймали! Причём поймали сами же государства-участники, которых это дико удивило…

Если в подорожании продуктов питания во всём мире, включая Великобританию, жителям которой и так с таким дурацким правительством, как то, которым их Г-дь Б-г и британская парламентская демократия одарили, нелегко, виноваты именно мы (об этом пресса и политики твердят в один голос), что уж говорить о Евровидении! Если в фантасмагорическом росте тарифов на воду, электроэнергию и отопление во всём западном мире виноваты тоже мы (с арабского нефтяного бойкота 1973-1974 годов такого не было!), тоже виновны мы, что явно не соответствует реальности, но кого та реальность волнует, то с Евровидением-то явно — мы схимичили! Почему в пользу именно Украины? Так ведь кто ж его, Путина, поймёт, что и зачем он делает! Непредсказуем Путин, тайными тропами движутся его помыслы и одно только насчёт него ясно: он везде успевает и нету на него никакого укорота.

Вот и с Евровидением так. Наверное, была у него на то, чтобы Украина выиграла, какая-то тайная причина. К примеру, для того, чтобы поссорить страны, участвующие в этой гонке за званием Главного Дебила Европы он это решил. Хотя они и без нас успешно справляются. Ту же промышленность свою до того успешно хоронят, не забывая про соседей, у которых ещё что-то по этой части осталось. Как делает Литва, предложившая обнулить транзит газа через Украину (в России все дружно зааплодировали), с единственной целью — венграм нагадить, чтобы не так на голосованиях в НАТО и ЕС выкаблучивались. А то раздражают! Все в Европе тонут добровольно и с песнями, одни мадьяры вы-живаются. Так притопить их, чтобы знали, в чём животворная сила истинной западной демократии! Такие пуси все эти евровидцы, аж сердце за них искренне радуется… Б-г миловал, не участвуем мы больше в этом дурдоме на конной тяге!