О стратегии, тактике и их результатах

В очередной раз спросили журналисты: почему, раз мы такие крутые с нашими ядерными арсеналами, с нами на Западе до такой степени мало считаются, что нам демонстрирует бешеная активность американцев, англичан, турок, поляков, да и вообще кого угодно на постсоветском пространстве, включая ту же Украину? Гонят туда оружие, военную технику и боеприпасы эшелонами, деньги уже не миллиардами, а десятками миллиардов долларов, людей… Да, пока туда идут не их регулярные войска, целыми подразделениями, а военные инструктора, разведчики, наёмники из частных военных компаний или исламистских и протурецких формирований из Сирии, добровольцы-нацисты и прочий народ такого толка, который в своё время и в Югославии, и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане активно отметился… Совсем, спрашивают, Россию её враги не боятся, что ли?

Смотришь на вакханалию, происходящую вокруг России в политике и экономике – и впрямь не боятся. Санкции, русофобия, доведенная до откровенного расизма худшего, совершенно нацистского толка, балансирование на грани экономического суицида, который самому Западу приносит куда больше вреда, чем России… Отморозились вконец и американцы, и европейцы, и все их союзники. Так ведь, с другой стороны, чего им нас бояться? Мы – люди рациональные, правила соблюдаем, даже если соблюдаем их одни только мы. Никаких неприятных и опасных сюрпризов, в стиле “папа сошёл с ума” от нас ждать не приходится. Да и политика у нас реактивная. Никого ничем особым мы заранее не напрягаем, в тонусе не держим и даже того, чего от нас поначалу, на автомате, вспоминая советские времена, в начале операции на Украине, наши враги ждали, не делаем.

Ни уничтожения транспортной инфраструктуры, ни сто лет назад анонсированных ударов по центрам принятия решений – не западным, что тоже выглядит вполне оправданным, так хотя бы украинским, ни ликвидации руководства украинской хунты… Какая это, к дьяволу, денацификация, если с командой Зеленского невесть о чём какие-то переговоры шли и формально до сих пор идут, в которых каждая международная сволочь поучаствовать норовит, чтобы дать ему времени побольше, а нас притормозить и, если удастся, свести всё к нулевому, а лучше к отрицательному для России результату? При этом западные посольства в Киев вернулись, а западные лидеры туда как на паломничество, косяком идут, ничего не опасаясь. Притом, что по Донбассу ВСУ бьют, как били и люди там гибнут, а никакого мегакотла, в котором бы силы киевского режима были перемолоты в пыль, нет и будет ли он, неизвестно.

Тот самый случай, который классик в старинной притче описал выражением: “От него ужасов ждали, а он чижика съел”. Да ещё невесть какие персонажи всплывают на горизонте, явно решая на фоне военных действий свои личные проблемы. Что внутри страны смотрится куда хуже, чем извне. Зато, конечно, мы успешно успокаиваем сами себя и противника тем, что режим в Киеве никто у нас менять не будет и ядерной войны в Москве не хотят, давая ему возможность нам выкатывать такие идеи, насчёт условий будущего то ли нового Хасав-Юрта, то ли Минска-3, что заранее руки чешутся шеи всем, кто в эти игры играет, посворачивать. И тем, кто на той стороне. И тем, кто у нас свои комбинации под это кроит. Хотя как раз ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс на достижение приемлимых для России условий в сфере стратегической безопасности – это во-первых нанесение режиму Зеленского военного поражения таких масштабов, после которых от него следов не останется и во-вторых…

Во-вторых и в главных – это твёрдая уверенность всех его кураторов и спонсоров, что ядерная война, в результате которой итоги для них самих будут не лучше, чем для Зеленского и его правительства – на пороге. Ничто другое этих людей остановить или даже затормозить хоть немного не способно. Разве что личная угроза персональной ликвидации каждого из принимающих решения, кто пересёк обозначенную им красную черту, вне зависимости от его статуса и ранга. Всё прочее – чушь собачья, блажь идиотов, засевшая в их головах с конца 80-х, укоренившаяся в 90-х и не изжитая в 2000-х. Так страну не то, что обезопасить, так её даже сохранить не удастся. Ни в нынешних границах, ни вообще. В чём нам никто, кроме нас самих помогать не нанялся и не будет. Ни страны, входящие в ОДКБ. Ни Китай. Ни прочие деловые и политические партнёры России.

Все они без исключения любую ситуацию, которая сложится в итоге её действий или бездействия, победы или поражения, успехов или ошибок, используют в свою пользу и к своей выгоде. Причём пенять им за это нечего, ждать от них чего-то иного бесполезно и надеяться на это самое иное могут только полные идиоты. Мир ценит только силу, уважает только силу и признаёт только силу. Есть значимая, видная невооружённым глазом, осязаемая и неоспоримая победа, под которую этому миру придётся подстраиваться, как было после Великой Отечественной войны, значит подстроятся. Тогда и будет тот результат, которого начальство от своих, выдвинутых американцам в декабре прошлого года условий, хотело. Нет, значит нет. Как помянутая победа будет достигнута, никого не интересует. Почему достигнута не будет, если не будет – тем более. Это насчёт “остроумия на лестнице” – тот самый случай. Такая вот картина. Маслом, как говорил герой сериала “Ликвидация”…