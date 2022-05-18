Байден призвал бороться с расовым экстремизмом

Президент Байден после расстрела в Буффало призвал бороться с расовым экстремизмом… Правда? Чем этот американский убийца — «сторонник превосходства белой расы», которого на его преступление вдохновил пример серийного убийцы аж из Новой Зеландии (!), устроившего расстрел местных мусульман, которые никому ничего плохого не сделали, отличается от боевиков «Азова», которых из ловушки на «Азовстали», в которую они сами себя загнали, пытается выцарапать весь «цивилизованный мир»? Вообще-то, ничем. Эмблемы у них одни и те же — нацистские, ССовские. Идеи — тоже. Действия, тем более. Разве что, у стрелка из Буффало это была одноразовая акция, а «азовцы» над мирными людьми имели возможность годами измываться и по жилым кварталам Донбасса не только из лёгкого стрелкового оружия, но и из тяжёлой техники стреляли. И их ещё этому и учили, в том числе поляки, англичане, французы, турки и американцы.

Впрочем нет — это же «другое». Они убивали, грабили, пытали и насиловали, брали людей в заложники и пытались обменять их на еду и медикаменты, как товар, воюя против России. Это можно. В Новой Зеландии убийца расстреливал мусульман. Это тоже можно, хотя и не так легитимно, как если бы это были русские. Ну, а в Буффало стреляли по темнокожим. Что нехорошо потому, что у власти Байден, выборы скоро и это может повредить Демократической партии которая, по всему выходит, не в состоянии свой собственный электорат защитить даже когда контролирует страну. А то вдруг ещё активисты BLM, половина которых просто бандиты, бузить начнут и Трампу тем самым голосов добавят… Хотя с другой стороны, как повернуть: демократам можно из расстрела в Буффало и пользу себе попытаться извлечь. Убийца-то расист и антисемит, самый, что ни на есть трамповский электорат. Как пресса и социальные сети сработают, так и будет!

Двойные стандарты, тройные, десятерные… Ах, убийца не потому убийца, что сволочь и подонок, а потому, что у него с детства травма психологическая. Или она его в зрелом возрасте накрыла. Или вообще, он по сути прав, только методы у него не те. А то и те. Главное, чтобы адвокаты были хорошие, а с этим и у европейцев, и у американцев всегда было всё хорошо. Хотя правила выживания рода человеческого просты и элементарны: встретил такого убийцу, как стрелок из Буффало, боевики «Азова» или их предшественники из числа бандеровских карателей, ССовцев, гестаповцев и прочей сволочи — убей их поскорее. Иначе их или суд оправдает, или срок маленький дадут, или освободят досрочно, как со всеми нацистами после войны и было, и пойдут они снова и снова невинных людей убивать. Некультурно это и нецивилизованно? Зато гуманно. И не в отношении убийц, а ради того, чтобы их жертвы уцелели.

На том автор стоял и стоять будет, пока жив, предпочитая быть не высокоцивилизованным ханжой, а человеком нормальным. Нет в этом мире никаких оправданий помощи, адвокатированию и попыткам спасения террористов, расистов, убийц, бандитов и палачей. Тем более таких, как нацисты, в том числе нацисты из «Азова». И поддержке их спонсоров, кураторов и политических покровителей нет никаких оправданий. А уж если это евреи, как Коломойский, Зеленский, Зисельс или, упаси Г-дь, вся та сволочь рода человеческого, которая на Украине по нынешним временам за видных раввинов сходит, хоть из ХАБАДа, хоть из числа его конкурентов… И тут неважно, Блайх это, Асман или Каменецкий. Предатель своего народа и его истории — человек ещё более подлый, чем нацисты, на сторону которых он встаёт. Хотя, спору нет, с нациками кончать надо в первую очередь. На Украине, в Америке, в Европе и где угодно вообще. Благое дело. Воздастся.