Задача — унизить Путина на мировой арене

Судя по тому, что в последние дни никаких победоК у хохлоармии не было (русские отошли от Киева давно и хвастаться реоккупацией добровольно оставленных русскими земель как-то не получается — нечем, зато на Донбассе потихоньку давят, продвигаясь медленно, но вперед), британская пресса решила сменить тактику…

Теперь вместо сопливых статеек о судьбе несчастных беженцев, изнасилованных женщин, мужчин, стариков и детей, пошли статьи о том, как все плохо в России и вокруг России…

Наша феерическая дура Лиз Трасс, которая в подковерной борьбе пытается спихнуть Бориса Джонсона и взгромоздиться на его сраный трон сама (вообразила себя этакой второй Маргарет Тэтчер, хотя ей до Маргарет Тэтчер, как проститутке из припортового борделя до высокооплачиваемой эскортницы (причем не фигурально, а буквально)), заявила, что «Путин унижает сам себя на мировой сцене» и что ему ни в коем случае нельзя позволить выиграть в этой войне, а надо добиться его полного поражения с тем, чтобы он, Путин, уже больше никогда не смог вместе со всей своей проклятой Россией поднять головы…

У идиотки в стране экономический кризис, стоимость жизни растет, экономика в марте сократилась официально на 0,1 процент (а реально гораздо больше), стандарты жизни падают, людям предлагают научиться готовить еду так, чтобы те могли на тридцать пенсов в день накормить семью, а эта идиотка вместе со всем кагалом некомпетентных клоунов, выдающих себя за профессиональных политиков, занята тем, чтобы «унизить Путина на мировой арене»… Все, что вам нужно знать о политическом классе в Великобритании… Именно поэтому я уже давно не голосую ни на каких выборах — я им назад отсылаю бюллетени со следующей фразой, написанной мной поверх имен потенциальных кандидатов — Are you kidding me? Скоро, наверное, буду отсылать с надписью Fuck off (pardon my French)…