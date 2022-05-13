Россия может прекратить поставки газа в Финляндию

Если подтвердится информация, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну уже в пятницу, то в сочетании с санкциями Газпрома против EuRoPol GAZ можно будет говорить о долгожданном, по-своему, событии: Россия начинает реальные атакующие действия экономическими инструментами.

Напомним, ранее представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что санкции РФ, введенные против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают российскому газовому холдингу использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода “Ямал — Европа”) газопровод для прокачки российского газа через Польшу.

Польская сторона неоднократно нарушала права Газпрома как акционера EuRoPol GAZ, а в конце апреля внесла российскую компанию в санкционный список, заблокировав возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия и получать дивиденды.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

В последнее время этот маршрут транспортировки газа в Европу практически не использовался из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Но есть, как говорится, нюанс.

Транзит газа из России через Украину 11 мая снизился на 24% до 72 млн куб. м в сутки, что связано с успехами армии ЛНР. Газ «Газпрома» перед попаданием на территорию Украины идет через две российские газоизмерительные станции (ГИС) — «Суджу» в Курской области и «Сохрановку» в Ростовской. Последняя работает через компрессорную станцию (КС) «Новопсков».

Украинский «Оператор газотранспортной системы» 10 мая заявил, что из–за форс–мажорных обстоятельств не может принимать газ через ГИС «Сохрановка» и «Новопсков» — под такими обстоятельствами киевские представители понимают переход Новопскова под контроль ЛНР.

Киев предложил Газпрому перенести объемы с «Сохрановки» на «Суджу». Заявка на прокачку через «Суджу» 11 мая выросла до 72 млн куб. м с 64,2 млн днем ранее.

В результате 11 мая объемы газа, поступающие в ФРГ с Украины, сократились почти на 25% по сравнению с предыдущими сутками, сообщило федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Недостающие объемы компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. Пока компенсируются.

Таким образом, Газпром не только с иезуитским коварством, заслуживающим комплиментов, ввел санкции против газопровода, взятого под контроль польским русофобским правительством, «обнулив» его практическую ценность, но и сделал громкую заявку. Лучше всего она описывается известной цитатой про «а не будут брать — отключим газ».

Транзит российского газа в Германию, от которого та не может отказаться, идет через «Северный поток 1» и единственную точку входа на Украине. При этом Газпром дал понять — Россия готова выполнить то, в чем её обвиняли годами, и использовать остановку поставок энергоресурсов как инструмент давления.

С большим интересом ожидаем реакции Германии и биржевых котировок на газ в Европе.