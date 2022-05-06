О бесполезности дискуссий с «полезными идиотами»

Как переворачивает высокоморальных и непрерывно чем-то и кем-то недовольных, от собственной страны до тех, кто её возглавляет, представителей «партии мира», когда их называешь теми, кем они являются в лучшем случае: полезными для противника идиотами, которых тот использует без малейшего зазрения совести! И не для «вероятного противника», а для самого настоящего врага, которым нынешний Запад, а точнее, политическое руководство стран всего этого блока, к сожалению, является для России. «Партия мира», разумеется, звучит гораздо красивее, чем «партия дебилов», но что поделаешь, если она именно таковой и является? И ведь не только у нас с ними такая лихоманка. У Израиля с его левыми и пацифистами — то же самое. Ни себе, ни палестинцам…

С другой стороны, «партия войны», как штамп и клеймо, которым надо припечатать идеологических оппонентов, куда лучшая обзывалка, чем «партия реалистов». Одно дело — трезвомыслящие люди, взвешивающие риск непродуманных действий и не готовые ни к обмену безопасности и национального суверенитета на чечевичную похлёбку, ни на маниловщину, характерную для времён Горбачёва, Ельцина и всех их нынешних последователей. Горлопанам всевозможных типов и видов, засевшим хоть в парламенте, хоть в правительстве, хоть в «интеллектуальной элите», ворам из околовластных кругов и принципиальным предателям всего на свете, заботящимся исключительно о собственном кармане, проще облаять тех, кто им мешает обделывать их маленькие (и немаленькие) гешефты, чем с ними говорить о чём-либо по существу.

Когда начинаешь такой разговор (при условии, что он вообще начинается, поскольку слушать эти люди никого, кроме самих себя, не любят), тебе с ходу выпаливают массу неубиенных, по мнению тех, кто их изрекает непререкаемым голосом, аргументов и ждут, чтобы ты устыдился и замолк в смущении и трепете. И если это не происходит, а перебить твои слова им нечем, стараются побыстрее прервать беседу. Такая уж «культура дискуссий». Особенно печально то, что сплошь и рядом это происходит с людьми, вроде бы думающими или, по крайней мере, имеющими такой имидж. Популярные артисты и писатели, поэты и учёные… Все как один кумиры образованной публики. Смотришь на них и понимаешь, что именно означает «не сотвори себе кумира». Потом разочаровываться не придётся…

Он тебе про Крымскую весну, как аннексию чужой территории, которую агрессивная Россия невесть с чего откусила у мирной, дружественной, доверчивой как ребёнок Украины. Ты ему про то, что собой представляет с точки зрения безопасности страны потеря базы ВМФ в Севастополе и передача её блоку НАТО. Но он с тобой говорит лозунгами и никакие факты, расчёты и аргументы военных его не волнуют. Он их вообще не воспринимает. Так что, говорите вы на разных языках, хотя кажется, что на одном и том же. На самом же деле только кажется — ни на каком не на одном. Ты ему про то, что воссоединение Крыма с Россией на восемь лет отсрочило большую европейскую войну, которая сейчас как раз и идёт, начавшись с Украины, а он тебе про то, что Путин такой-сякой.

Ты ему про надвигающуюся из-за идиотских попыток уничтожения или расчленения России ядерную войну, а он тебе опять про зловещего Путина, про светлый облик невинно посаженного в узилище Навального (варианты: отсидевшего своё и помилованного тем же Путиным, за что ему никто спасибо никогда не скажет, Ходорковского, либо — если речь о Белоруссии — Тихановскую). И никакая логика тут не действует. Демократия вообще не предполагает объективности оценок. Главное, собеседника уесть, заткнуть и опустить, не унижаясь до использования презренных фактов. Ты ему про объективные причины, которые не только привели к военной операции России на Украине, но и сделали её неизбежной, а он про то, что мы страна рабов, ну и, конечно, страна-агрессор.

Просить представить себе, хотя бы на минуту, что сделали бы Соединённые Штаты с соседними Канадой и Мексикой, если бы на их территории Россия и союзная ей Белоруссия год за годом творили то, что делали США и европейцы на Украине и в Грузии, провоцируя их военные конфликты с Москвой, которые в итоге и разразились, бесполезно. Пытаться произвести трезвый экономический анализ, нарисовать геополитическую схему сфер влияния и условий безопасности того или иного государства и оценить зависимость его безопасности и суверенитета от уровня отношений с соседями, тем более. Общая схема проста и бесхитростна: Америка всегда права просто потому, что неправа она быть не может по определению. За ней не только настоящее (что более, чем сомнительно), но и будущее. Жирная точка.

Спорить с Америкой — страшный грех. Противостоять ей — преступление. Америке можно всё, она лучше знает, что кому надо и единственное, что может сделать каждая приличная страна в этом мире, вверить себя её заботам и брать с неё во всём пример. Впрочем, России, Китая и всех тех, кто оказался не готов их осудить и с ними немедленно бороться по призыву Соединённых Штатов, как происходит сегодня со всей Латинской Америкой, Африкой и Азией, включая давних союзников и партнёров США, а также с некоторыми не до конца впавшие в суицидальную паранойю европейскими странами, это не касается. Г-дь Б-г и Джозеф Байден их накажут. Аллилуйя и аминь. Г-ди, благослови Америку и накажи её врагов и тех, кто ей в чём-либо отказал, начиная с России. И тут остаётся только плюнуть и прервать бессмысленную дискуссию. Каждому своё…