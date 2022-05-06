Заявление представителя вооружённых сил Латвии о том, что Украина может 9 мая ударить по Крымскому мосту, для чего у неё есть все необходимые вооружения и, в случае удачи, «это станет для неё большой моральной победой», может быть обычной провокацией, направленной на обострение конфликта и доведение ситуации до уровня войны такой интенсивности, которая соответствует ожиданиям союзников Киева, к которым Рига безусловно относится. А может ею и не быть, а оказаться реальной информацией. В конце концов, украинское руководство об угрозе удара по Крымскому мосту говорит непрерывно с того самого момента, как наши его построили и говорить упорно продолжает. Мало ли, что у этих малохольных в их отмороженных головах творится, особенно в случае передозировки их любимых наркотиков?

Тем более, соответствующие вооружения у них действительно на руках есть, спасибо за это американцам, туркам и европейцам. А вот мозгов нет и уже явно никогда не будет. Неоткуда им в этих пристройках к ушам взяться. 9 мая, которое для всех нормальных людей на пространстве бывшего СССР — День Победы, дата настолько для них символическая и ими до такой степени люто ненавидимая, что хоть как-то нагадить всем, для кого нацизм враг, для киевского режима — святое. Что исходит из того простого факта, что сами они — прямые наследники духа и дела Третьего рейха, сколько бы это адвокаты Зеленского, ссылаясь на его этническое происхождение, ни отрицали. Хоть как-то нагадить Москве именно в День Победы — задача для нынешнего Киева столь же значимая и идеологически важная, как для наследников нацизма в самой Германии. Понимать надо.

Не случайно Зеленский, выступая в британском «Чатем Хаузе», призвал канцлера Германии, Олафа Шольца, приехать в Киев 9 мая именно потому, что это в России — День Победы. Интересно, памятные мероприятия под Винницей, в месте расположения бункера Гитлера «Вервольф», в этот день ими будут проведены или хотя бы запланированы? Тоже символично. Стоило бы это Зеленскому предложить, а то вдруг он сам не догадается. Ну, может быть Шольц ему это и предложит. В конце концов, именно он сейчас в Германии — канцлер. Правда, бундесканцлер, а не рейхсканцлер, как его давний, проигравший и войну, и Германию, и собственную жизнь, идеологический и политический предшественник — последний из немецких канцлеров, который на Украину танки направлял. Но это явно одно и то же. Символы, символы… Судоплатова воскрешать пора, что ли?