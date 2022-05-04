Про логическое мышление

Всё-таки, с логическим мышлением у американцев всё хорошо. Не у всех, но у некоторых — вполне. К примеру, экс-президент Дональд Трамп заявил, что российская «риторика о ядерном оружии» свидетельствует о «неуважении к лидерству Соединённых Штатов». И ведь действительно, свидетельствует. Как только мужик об этом догадался?! Среди изрядной толпы мировых лидеров, которые не признают никакого лидерства Соединённых Штатов, Путин занимает далеко не последнее место. Да что там, он, судя по всему, на сегодняшний день возглавляет этот отряд борцов с американской гегемонией, хотя и был далеко не первым, кто спросил сам себя: а не голый ли король?! И по всему вышло, что совершенно голый, да и не очень понятно, король ли. Скорее так, наглый самозванец.

Понимание этого в мире растёт и ширится со страшной силой, начиная с Обамы, хотя и до него к помянутому «лидерству» были большие вопросы. Очень уж оно выходило жлобоватым, нахрапистым и работало явно в одни ворота. А когда лидер заботится не о команде, а только и исключительно о себе и о своих причудах, да ещё и за счёт всех остальных, причём всё его лидерство сводится к непрерывным заклинаниям насчёт того, что он — великий, избранный Б-гом, самый-самый, и никто этот ничем не подтверждённый, кроме его личных претензий на избранность, факт не имеет права подвергать сомнению, так он рано или поздно и совсем перестаёт восприниматься, как лидер. Так что Трамп тут выступает не как Капитан Америка, а как Капитан Очевидность.

Впрочем, насчёт «ядерной риторики» он неправ. Никто же с российской стороны ничем не хвастается, никого назойливо не учит жить и вообще не ведёт себя, как американские президенты, главы Государственного департамента и, тем более, конгрессмены. Ни Лавров. Ни Шойгу. Ни Путин. Напротив. Со всем уважением к собеседникам, заверяя в категорическом нежелании участвовать в ядерной войне, скромно, как и подобает тем, кто в ней участвовать МОЖЕТ, но, повторим, не хочет, американцам НАПОМИНАЮТ про то, что их, если так дело дальше пойдёт, могут, искренне сожалея об этом, уничтожить. Теоретически, не более чем. Но сделать они в этом случае не смогут ничего. И если на Великобританию в ситуации такого рода понадобится один «Сармат» или «Посейдон», то на США — тупо больше. И всё.

Намёк прозрачный, без особых эмоций, без малейшего желания его реализовывать на практике, но тот же Трамп его, к примеру, уловил. Байден с его приверженностью делу влезания в историческую российскую сферу влияния на уровне, давно перешедшем все красные линии, судя по всему, нет. Конгресс США с инициативами его отдельных, особенно ушибленных на всю голову членов, по отправке на Украину американской армии, тем более. А вот Трампу, человеку не из «Вашингтонского обкома», картина ясна. Но у него впереди президентские выборы, которые он у Байдена намеревается выиграть, так что волну он гонит в основном в его адрес, обвиняя в том, что американское лидерство русские не уважают. Ну, не уважают его. Да что там! Видят в гробу, причём вместе со всей Америкой. По крайней мере, у нас. И чо?