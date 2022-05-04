Музыкальная гнильца

Бывают времена цветные, а бывают — чёрно-белые. К цветовой палитре это, конечно, не относится, вы всё правильно понимаете. Это о гражданской позиции. Когда ты либо за, либо против, нет у тебя третьего варианта и не надо ныть про какой-то там нейтралитет, или про то, что вне политики.

И вот сейчас — именно такое время.

И оказалось, что многие культурные властители дум и сердец, на поверочку оказались… Ну, с гнильцой. Би-2, великие австралийские патриоты, Андрюша Макаревич, Боря Гребенщиков, который концертирует где-то там по Вильнюсам и Ригам. И ещё цела толпа менее известных, но тоже предавших свой народ и свою страну с нескрываемым удовольствием. Как будто бы ждали и давно мечтали об этом моменте. Макаревич — вообще со стажем, выступал перед украинским воинством ещё тогда, когда оно невозбранно обстреливало Донбасс. Не перед теми, кого обстреливали, певец Андрюша песни пел, а перед теми, кто обстреливал.

Шевчук вот тоже как-то слился. Буква Z ему не нравится. Певец Юра, который всегда вроде был с народом, давно уже не с ним, а непонятно с кем. Пытался там в сторонке усидеть, отмолчаться, будучи в такой мягонькой фронде к власти, а оказалось — что и не к власти вовсе, а к своей стране.

Но не надо думать, что вот это — всё. Да, громкие имена, известность, но просто говно заметнее, потому что, извините, воняет. Как бы сигнализирует, чтобы в него не наступить. А тех кто со своим народом, кто честен и за правду — менее заметно. Потому что они просто спокойно делают своё дело. Вот тут интервью в ссылке — прочитайте. Обязательно. Чтобы освежить воздух. А то очень уж эти навоняли…

Голос Мордора