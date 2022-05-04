«Призрака Киева» не существует

Пока суть да дело, украинским начальством официально признано, что никакого «Призрака Киева», суперлётчика, который в первые же 30 часов российской военной операции на Украине сбил шесть (!) самолётов российских ВКС, не существует и никогда не существовало а природе. Точнее, не исключено, что во «вселенной Марвел» такой персонаж появится в ближайшем будущем, но и тогда это будет то же самое, что Халк, Капитан Америка или Стражи Галактики. Так и представляется команда из психованного космического Енота, Человека-паука и Призрака Киева, которые спасают правителя Великих Укров Зе от вселенского зла. Кто именно будет в роли этого самого зла и его бессмертного, всеведущего и всемогущего предводителя, читатель может догадаться сам.

В общем, в очередной раз украинская пропаганда создала мыльный пузырь, в который, похоже, сама поверила. И тут даже не скажешь, по Булгакову, «поздравляю вас соврамши», потому что врут они, как пишут — увлечённо, запоем и без малейших тормозов. Так, бывает, младенец себя ведёт, когда радостно и с блаженной улыбкой под себя гадит. Ему сначала тепло и хорошо, чего ж не поулыбаться? Орать он потом начинает, когда остынет и промокнет, если подгузник никто вовремя не поменяет. Дело житейское, все в младенчестве такими были. Но тут главное не привыкать и не капсулировать свой организм и его привычки в нежном возрасте, когда такое поведение является естественным и вызывает у окружающих умиление. На взрослого человека и, тем более, на целое государство, реакция у них совершенно иная…

Меж тем, один реальный «Призрак Киева» в природе всё же возник, хотя оказался никаким не лётчиком и даже не украинцем. Нэнси Патрисия Д’Алесандро Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США нежданно-негаданно в Киеве возникла. 82 года старой выдре, а всё ещё летает по миру, интригует, гадит… И привезла эта помесь злых ведьм Гингемы и Бастинды из «Волшебника Изумрудного города» на Украину весть о беспрецедентных деньгах, которые её, Украины, начальству вот-вот будут выделены, и о том, как на него, начальство это, американская администрация в деле битвы с Россией до самого-самого распресамого конца надеется (но не уточнила, что до конца УКРАИНЫ), и ещё много лапши фюреру укронациков на уши повесила. Молодец!

Американскому, британскому, польскому и прочему НАТОвскому высшему начальству в Киев теперь только и ездить. Попасть там под обстрел или бомбёжку оно не боится, прекрасно зная, что наши их утюжить там не будут. И совершенно зря по мнению автора, который ни разу не демократ, западников хорошо знает и отдаёт себе отчёт, какой язык вся эта сволочь только и понимает. Зе и его свору им надо держать в тонусе, подтравливая на нас непрерывно, а то вдруг слабину дадут и с военной темы спрыгнут. А ведь в них уже столько вкачано… Не начинать же игру сначала! Пока замену им найдёшь, пока её натренируешь, а Трамп на пятки Байдену наседает и неровён час станет Украина для Америки новым Афганистаном… В общем, глядишь на это шоу и никакого попкорна уже не надо. Всё чудесатее и чудесатее творится на Украине хрень. Всё страньше и страньше. Всё любопытственнее и любопытственнее.