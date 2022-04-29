Мысли без цензуры

Британское военно-политическое начальство второго уровня заявило, что не видит никаких проблем в том, что переданные Украине Соединённым Королевством вооружения будут использованы для ударов по территории России, так как любые объекты которой представляют собой для украинских военных «законную цель». Ну, законную, так законную — кто бы сомневался. Идеально укладывается в модную нынче тему о «коллективной ответственности русского народа за Путина и все его действия». Под Третью Мировую — самое то. Особенно популярно среди эмигрантов последней волны и оппозиционную отечественную интеллигенцию, которая на этой теме явно не один грант схарчила и проталкивает её до того настойчиво, что уши организаторов этого банкета из ведомств, профессионально специализирующихся по части организации идеологических диверсий и психологической войны, торчат буквально изо всех щелей.

Оппозиция наша, отъехавшая в лучшие с её точки зрения для её нынешнего и дальнейшего пребывания страны, либо задержавшаяся в немилом её сердцу и управляемом совсем не теми людьми, которым она симпатизирует, отечестве, при этом сама искренне верит в грядущую ядерную зиму по вине именно Путина. Зиму эту она, правда, намерена переждать в западных, специально приспособленных для этого бункерах, места в которых ей, как представителям лучшей и наиболее прогрессивной части человечества, обладающей нужными связями в ТАМОШНИХ верхах, непременно предоставят, почитывая умные книжки, которыми сейчас заранее запасается. А после, когда ТУТОШНЕЕ начальство всё сгинет как страшный сон и настанет её время управлять остатками страны и выжившего на её руинах населения, она, оппозиция наша, вернётся домой на американских (вариант: британских, германских или французских) танках или выйдет из московских и питерских подвалов и наконец-то обустроит Россию под себя.

Кому же, как не ей этим заниматься, делая то, что она как никто умеет делать в нашей стране: руководить, наставлять и поучать, милостиво и практически бескорыстно, но строго, опираясь в этом на прогрессивный Запад, копируя его в чём оттуда разрешат и сурово окорачивая неразумных из числа малых сих, плебса и сиволапых, сирых и убогих разумом низов, они же народные массы… Интересно, может ли лишение всех этих нервных людей, по крайней мере из числа наиболее активных, идейных и принципиальных распространителей описанных выше настроений, российского гражданства, а также конфискация у них имущества, как минимум в размере полученных ими на их искреннюю подрывную деятельность грантов, перенаправить всю эту бешеную активность в конструктивное или хотя бы нейтральное русло? А то уже получаются никакие не иноагенты, а прямо-таки откровенные вражины, которых давно к стенке ставить пора всей страной, в соответствии с элементарным чувством самосохранения…

Что до её, пугливой, как трепетная лань оппозиции и интеллектуальной элиты, спонсоров, идейных союзников и вдохновителей из числа западного начальства всех уровней и направлений, которое проявляет удивительное единодушие в отношении наказания России и её жителей, вне зависимости от степени их вины перед прогрессивным человечеством, которая — вина, не нуждается ни в каких доказательствах, поскольку виновны они уже в том, что живут в России и являются её гражданами, либо, пускай даже давно там не живут и не являются, однако жили и являлись, говоря и думая при этом по-русски и имея соответствующее происхождение — это, вообще-то и есть обыкновенный фашизм. По Ромму. Проходили уже. Но тогда уж, на основании того простого факта, что по нам и стрелять можно, и запускать всё, что украинцам с Запада для этого предоставят, и убийство кого угодно из наших политиков или журналистов можно организовывать, как попытались это сделать с Соловьёвым, тут оборотка так и напрашивается.

Во-первых, получается, что по ним и в отношении них, прогрессивных и до ужаса демократичных, всё это тоже можно. Так что, пускай теперь кто хочет там резвится с терактами, какой угодно уголовщиной и кровной местью за какие угодно прошлые войны и колониальные преступления. И реальные, которых у каждого государства на Западе, начиная с европейских и кончая Соединёнными Штатами, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией пруд пруди, и вымышленные, память про которые зачастую у тех, кто живёт в Азии, Африке, Океании и Латинской Америке ещё более долгая, чем про реальные. А если у тех, кто про это помнит и придушить своих старых обидчиков хочет, инструментов для этого нехватка, так их ими можно и нужно обеспечить. Они же Украину оружием нафаршировывают и на нас науськивают? Чем мы от них в этом должны отличаться? Ну и, во вторых, коль скоро наш разговор начался с дурака-англичанина, сколько «Сарматов» на его страну нужно, чтобы она навечно в историю и на океанское дно ушла? Один? Ну, здравствуй тогда, новая Атлантида. А надо будет, так и не одна..