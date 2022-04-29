Подготовка к удару со стороны Молдавии по Приднестровью набирает обороты и помянутую Молдавию в данном случае Румынии будет жаль ничуть не больше, чем американцам и полякам Украину. Скорее меньше. Как расходный материал в геополитических провокациях против России она им ещё может понадобиться, а для чего-то другого? Зачем?! А вот допустить, чтобы у Москвы сохранялся такой плацдарм, как Приднестровье, они никак не могут. Противоречит базовой концепции на расчленение и уничтожение России. И тут никакие переговоры, вроде тех, которые мы невесть зачем без малейшей надежды на что-то разумное ведём с украинским руководством, не помогут. Не с кем их там вести. Да и нигде ни по какому поводу их вести не с кем. Хотя мы их ведём и вести будем с упорством, заслуживающим лучшего применения.

Насколько автор может судить, исходя из своего до крайности дурного характера и агрессивных привычек молодости, лёгкий намёк в виде, к примеру, ракетно-бомбового удара по румынским НПЗ и нефедобывающей инфраструктуре, которая вовсю работает на подпитку ГСМ украинских ВСУ, мог бы несколько исправить дело, дав возможность румынским властям заняться обустройством своего собственного хозяйства, вместо того, чтобы рваться осваивать Молдавию и уж, совершенно точно, завоёвывать Приднестровье. Дополнением к нему могло бы быть стирание с лица земли американских военных объектов в Румынии, которые так и так входят в перечень тех, которые Вашингтону было настоятельно предложено ликвидировать, возвращая НАТО к границам размещения военной инфраструктуры 1997 года. Но это пускай начальство решает.

Нельзя не понимать, однако, что вне зависимости от того, по каким сценариям будут развиваться дальше события и к чему именно они приведут, захват противником (и не «вероятным», а более, чем реальным) Приднестровья повлечёт за собой тяжелейшие последствия с точки зрения устойчивости в глазах всего мира российской власти и, в первую очередь, российского президента. Мы и так уже невероятно со своими переговорами с Зеленским лопухнулись, выглядим в них абсолютно по-идиотски и самим фактом их проведения, не говоря уже о выступлениях наших переговорщиков в Стамбуле, дали такой подарок всем врагам нашей страны, что потерять на этом фоне ещё и Приднестровье, было бы уже слишком. Впрочем, может быть нас, как было в Великую Отечественную, до Москвы и до Волги надо отжать, а иначе никак нельзя начать воевать всерьёз. Ну, увидим, что будет.