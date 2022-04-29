Волки в овечьих шкурах. ООН, МКК, «Азовсталь»…

Президент согласился с Генеральным секретарём ООН насчёт использования Международного Красного Креста для «гуманитарной операции» по «эвакуации раненых и гражданского населения» (!) с «Азовстали». Звучит красиво, выглядит хорошо и теоретически должно улучшить имидж России на международной арене. Опять же: «мировое сообщество» может быть удовлетворено: «международное право» мы таким способом укрепляем, кол им всем в глотку — и тому праву, и тому сообществу… И если бы не реальный практический опыт того, что собой вся эта международная сволочь, в том числе ООНовская, на самом деле собой представляет, чем в такого рода миссиях занималась, занимается и заниматься будет, так и разлюли малина. А с учётом этого опыта — не-а. Опять разводят как… Ну, как всегда нас разводили, так и разводят. Да и не только нас.

Первое дело для всех этих ребят — работа на спонсоров. США, Великобритания, Франция и все прочие, кто там только среди них есть. Точнее, на их разведки, силы спецопераций, военное начальство и, знамо дело — на политическое руководство. Которое всё целиком против России и на стороне украинского режима, ими для борьбы с Россией сформированного, вооружённого, натренированного и снабжаемого непрерывно, при весьма слабой реакции на это нас, родненьких. Поскольку с нами-то они воюют, хоть в основном и чужими руками, а мы с ними нет. Мы с ними беседуем, а на Украине у нас не война, а всего лишь спецоперация. Почувствуйте разницу. Соответственно, украинский режим перевооружён, ободрен непрерывными визитами в Киев высокого западного начальства, которому ни там, ни вообще где бы то ни было ничего не угрожает, поскольку ни по каким «центрам принятия решений» мы не бьём, и перешёл к ударам по России.

Пока что, бьют по пограничной территории и диверсии тоже идут там, но перенести войну во внутренние районы России для Украины — не проблема. Скоро увидим результаты всех этих визитов. Джонсон, Блинкен, Остин… Ну, а зато у нас Гутиерриш за Красный Крест небезуспешно радеет, старается. И тут вспоминается всё то, чем «международники» отметились в Газе, Ливане, Сирии и, кстати, на Донбассе. ОБСЕ, конечно, не МКК, но почерк тот же. Внешне оформлено красиво и звучит исключительно благородно. Цели, задачи, миссия… А так — две хоть и разные гадюки, но из одного гнезда. Проходили. Соответственно, весь транспорт этих ребят, который они используют, нужен для подвоза вооружения, боеприпасов и боевиков к тем, кого они опекают. Плюс снабжение их продуктами и медикаментами. Плюс разведка в их пользу и вытаскивание из-под обстрела наиболее важных фигур.

Всегда так было, всегда так будет. С ХАМАСом и «Хизбаллой», сирийскими исламистами всех типов и видов или протурецкими боевиками, воюющими против Асада. На Донбассе — со шпионажем и диверсионной работой в пользу ВСУ. Так какого же дьявола с «Азовсталью» будет иначе?! Там не раненым и, тем более, гражданским помощь МКК нужна. Там надо любой ценой вытащить из ловушки наиболее видных западных военных и разведчиков, которые в руинах завода загнаны в ловушку и если их там захватят в плен, говорить начнут. Так уже в Алеппо было, только там война «мирового сообщества» не против Путина, а против Асада велась. Так что тогда их из того котла выпустили. Но сейчас?! Интересно, кстати, на Украине эти международные соколы добра согласятся на свой транспорт видеорегистраторы с трансляцией записей в режиме реального времени повесить?

В Сирии они отказались это делать категорически. Иначе видно было бы, что всё, что они по части «гуманитарной помощи» везут в районы боевых действий, везут они исключительно террористам, а никакому не мирному населению. С ними общаются, их по мере сил подпитывают, их перевозят… И, повторим: это стандарт. Вся система международных гуманитарных организаций, под чьей бы крышей они формально ни работали — это инструмент западного военно-разведывательного сообщества. Так что если их к «Азовстали» близко и подпускать, то только под ежесекундным контролем российских военных до того, как они туда попадут, а главное — после того, как они оттуда выйдут или выедут. Никаких исключений, никакой неприкосновенности транспорта и полные проверки личностей тех, кто оттуда будет «международниками» вывозиться. Откажутся — пшли вон без разговоров.

В случае чего — немедленное задержание и их самих и тех, кого они будут опекать, из числа «азовсталевских» сидельцев. Всё остальное будет предательством или очередным идиотизмом наших политиков и чиновников, за который будет заплачено кровью. Нашей кровью. Её, конечно, отечественной «партии мира» не жалко, как и страну в целом, но это уже не проблема тех, кого они спесиво называют «партией войны». Поскольку на самом деле, первая из них — это партия никакого не мира, а «полезные идиоты», вольно или невольно работающие на врагов своей собственной страны, а вторые — просто реалисты, понимающие, что войну можно проиграть или выиграть. Третьего не дано. И если эти люди настроены на победу, не стоит им мешать. Может очень плохо закончиться, в том числе для всей той международной сволочи, которая так назойливо к Путину со своими хотелками пристаёт. Гутиерришу пламенный привет!