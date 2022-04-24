Между двух пастей

Эдгард Запашный в эфире «Комсомолки» с Анной Шафран наговорил уйму крутых вещей, буквально срывая мысли с народных языков. Здесь и механизм реагирования на провокации в искусстве, культуре и инфополе. И «список полувека изгнания» уже для российских деятелей-вредителей, чье поведение мало отличалось от украинских. И желание видеть более активно проявленную позицию со стороны министров культуры, просвещения и их ведомств. И идея возрождения аналога Москонцерта, чтобы артисты ездили на фронт не по частной инициативе, а при организующей роли государства.

И вот как раз последняя мысль наталкивает на дилемму, которую конкретно мы разрешить для себя не в силах. Вот что, если подумать, сейчас лучше для отрасли: установление порядка комиссаров или самостоятельное бурление культуры с карт-бланшем для самых инициативных (например, Запашные) и шансом на обновление-оздоровление внутренним путем? Навскидку, понятно, все хотят первого, но параллель с концертами на фронте помогает заглянуть глубже.

Появись сейчас мгновенно серьезная и полномочная госструктура, организующая выезды артистов на передовую или госпитали, и многие полезут выслуживаться с фигой в кармане, надеясь на будущие преференции. Зато пока фронтовой концерт сродни подвигу и прорыву из околокультурной матрицы — сразу и видно настоящих героев. Если сейчас прийти в культуру извне и закрутить-забить залитые лубрикантами гайки — невыносимо много приспособленцев и спящих вражин прогнутся, но затем на опыте и связях сами же и возглавят процесс, заводя его в болото. Если же дать сфере хорошенько провариться в хаосе неопределенности, то есть шанс, что вредители, наконец, вскроются, а патриоты-народники — закалятся и нарастят мускулы.

Чем, собственно, рискуем? Тем, что культурку нашу вконец доломают? Ну так такую ее и не жалко — проще будет строить потом с нуля. Зато забавно, если как раз нещадно нами критикуемые Запашные, которым, помня, как они поломали цирк, можно негласно поручить подведение культуры под снос — внезапно окажутся крутыми именно кризис-менеджерами. Некоторым в комфорте плохо работается, а вот в кризис — в лучшие люди выбиваются. Заодно и проверим, в чью пасть сунуть голову пострашнее: тигра или Галкина?

Мы бы выбрали тигра.